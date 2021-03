Daniel Gollan defendió el plan de vacunación en la Provincia: Dejen de inventar mentiras

“Ya hemos perdido la esperanza en algunos medios y un sector minoritario de la oposición que todavía insisten en que esto salga mal”, lanzó Gollan este martes al informar los últimos datos de la situación epidemiológica en Buenos Aires, haciendo énfasis en que, a pesar de ese grupo, se está “trabajando muy bien con casi todos los intendentes de la Provincia”.

“Fueron anti vacunas, primero no la querían, después si, ni una a favor para que podamos seguir vacunando a todos los bonaerenses. No somos ingenuos, sabemos que van a seguir así, no tenemos mucha expectativa de que cambien su postura anti vacuna porque lo que quieren es hacer fracasar la vacunación como quisieron hacer con la cuarentena”, comparó en ese sentido.

E insistió: “Si no quieren ayudar, no sigan poniendo palos en la rueda. A todo eso que hacen le vamos a responder de la única manera que sabemos”.

“Les pedimos a ese grupo minoritario y a esos comunicadores, ya que no nos van a ayudar, que dejen de inventar mentiras, tergiversaciones y manipulaciones. La Provincia está realizando el proceso de vacunación más extraordinario de la historia y si alguno tiene dudas que visite un centro de vacunación y después me cuenta”, agregó al respecto.

La provincia de Buenos Aires alcanzará este martes el medio millón de dosis aplicadas entre personal de salud, de seguridad, geriátricos, docentes con factores de riesgo y mayores de 60 años.

Se informó que 3.549.858 bonaerenses se anotaron para recibir la vacuna contra el Covid-19, y se detalló que en el día de ayer se vacunó a 24.342 personas.

Daniel Gollan detalló además que, del total del personal de salud inscrito (247 mil personas), ya se vacunó a más de 231 mil, “prácticamente un 95%”, que incluye a “todos los trabajadores sanitarios más allá del lugar que ocupen en el proceso”.

Provincia: se aplicaron 495.010 vacunas: 382.093 corresponden a la primera dosis y 112.917 a la segunda

Teniendo en cuenta esta aclaración, volvió a defender a todos aquellos que se desempeñan en el área y respondió ante las dudas por la inclusión en el plan de vacunación al personal de los Centros de Telemedicina (Cetec).

“La telemedicina es un dispositivo sanitario, parece tonto tener que repetirlo pero parece que algunos no lo entienden. Fueron vitales y fundamentales en esta pandemia, son quienes atienden los teléfonos de los posibles casos, monitorean el aislamiento, responden a consultas a distancia. Es la herramienta más importante de prevención y promoción de la salud”, defendió Gollan.

Y volvió a apuntar contra la oposición con un claro enojo: “Alguno ha puesto en tela de juicio que esto sea un dispositivo de salud… Cómo les penetra la ideología neoliberal, porque hablan de ‘telemarketer’”.

“Son trabajadores de la salud que están atendiendo gente que si se nos enferma hay que levantar a todo el grupo durante 14 días y el que llame no sería atendido, no podríamos aislar ni prevenir y los mismos que nos reclaman por qué los vacunamos saldrían a decir ‘no atienden los teléfonos’”, agregó.

Los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 881.811 tras confirmarse 2.004 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Salud provincial.

En el territorio bonaerense fallecieron 26.234 personas desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo de 2020.