Daniel Grinbank, sobre el futuro regreso de los espectáculos: La vuelta será a pérdida de quien esté produciendo

“La industria de la cultura y el espectáculo está muy golpeada. Fuimos los primeros en cerrar y no hay ninguna posibilidad de que no seamos los últimos en volver “, sentenció Daniel Grinbank, empresario de espectáculos y medios, en diálogo radial con el programa Ahora Dicen de Futurock.

“Los espectáculos por streaming son muy chiquitos, irrelevantes. No es una salida laboral o para la industria general. Todos están expentantes de poder volver cuanto antes, pero hay conciencia de que la gente para desplazarse tiene que sentirse cuidada y con las condiciones sanitarias que le permitan disfrutar de un show”, agregó Grinbank.

Además, continuó diciendo que no se puede pensar en una fecha de retorno cuando aun no están resueltas cosas vitales como el transporte público o la vuelta al colegio. “De ninguna manera digo que sin vacuna no hay show, medidas sanitarias se van a tomar. Pero es más un acto de fe”, sumó el empresario.

Por otro lado, explicó que Argentina venía incluso antes de la pandemia con una emergencia alimentaria y económica, y que esto fue la gota que rebalsó el vaso en lo económico. “Todos tenemos claro que la vuelta es a pérdida de quien esté produciendo”, sentenció Grinbank. “El panelista es una posición fija, incluso podría respetar metros de distancia. En la ficción es más difícil determinar. ¿Cómo resolvés un beso, un abrazo?”, concluyó, y adelantó que está trabajando en un espectáculo para 2022, y, según lo describe, “más familiar que de rock”. Daniel Grinbank produjo una innumerable cantidad de espectáculos tanto musicales como teatrales. Entre ellos, el concierto gratuito de los Rolling Stones en Río de Janeiro de febrero de 2006, y algunos de los eventos de rock más importantes de Argentina, como las presentaciones de Luis Miguel, U2, Madonna, Iron Maiden, Lady Gaga, Paul McCartney, Prince, Eric Clapton, INXS y David Bowie. Además, produjo las versiones nacionales de grandes espectáculos como La Bella y la Bestia, Los Miserables, Chicago y Sweet Charity.

