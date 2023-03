Daniel Santoro: «Hay reticencia a usar la figura de jefe de asociación ilícita»

Daniel Santoro, reconocido periodista, aseguró que la vicepresidenta no es culpable hasta que se demuestre lo contrario y que está sufriendo la maldición política de Menem, quien terminó con prisión domiciliaria. “Al tener 70 años, cumplirá con domiciliaria si se confirma la condena”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Pudiste leer el fundamento de la condena a Cristina Kirchner?

Leí algunas cosas, y el tema que me interesa a mí es por qué no la condenaron como jefa de una asociación ilícita, que fue lo que pidió el fiscal del caso, y por qué fue absuelto De Vido.

Leo que, para los miembros del Tribunal, no se comprobaron dos de las características del delito de asociación ilícita, que fueron la pluralidad de planes delictivos indeterminados y la cantidad de personas que la integran.

Además hacen un largo desarrollo con citas dogmáticas y explican que las personas no son las mismas en la Causa Vialidad que las imputadas en Los Sauces y Hotesur.

Para los jueces, Cristina Kirchner y Báez «eran los verdaderos beneficiarios del fraude»

Y dicen que estos grupo cometieron planes distintos y ese es el corazón del rechazo a la figura de asociación ilícita.

Siempre se dice que es difícil probar esa figura de jefe de una asociación ilícita. Los ultra k defendían a Cristina diciendo que ella podía no saber lo que pasaba con la obra pública. ¿Te parece contundente esta defensa? ¿Por qué es tan difícil de comprobar?

Primero, cuando Menem fue procesado en la causa de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, el juez Urso y el fiscal Stonerlli usaron eso como que el ex mandatario era jefe de una banda.

Pero cuando llegó a la Corte tuvieron conceptos sobre que era una figura para aplicar a delincuentes comunes y no para funcionarios surgidos de un gobierno democrático.

Hay una reticencia dogmática en los tribunales a usar la figura de jefe de asociación ilícita, que agrava la situación procesal de una persona si se hubiese sumado asociación ilícita al delito de fraude al estado, al cual fue condenada Cristina.

Los fundamentos de la condena contra Cristina Kirchner

El Tribunal se ha hecho eco de esta tendencia de no meterse con este delito y los dirigentes políticos.

Alejandro Gomel (AG): ¿En este fallo se explica la conexión directa entre Cristina y los delitos?

Sí, el fallo dice que “aun sin amistad y sociedad formal, el lucro que obtenía Fernández de Kirchner gracias a Lázaro Báez resulta más que suficiente para explicar el montaje de la semejante operación defraudatoria”.

Es decir, el Tribunal Oral une los 51 contratos con sobreprecios y obras que no se terminaron. 75 kilómetros de la ruta 40, la que está pegada a la Cordillera, están sin asfaltar. Ahí hubo un fraude de no controlar.

Y Báez era quien contrataba el Alto Calafate y otro de los hoteles de la familia Kirchner, ese es el punto que señala el fallo.

Leopoldo Moreau: «Macri hizo mil chanchullos y no está siendo investigado»

También habla de una “inconmensurable connivencia económica que representaba, para la expresidenta, contratar a quien fuera el principal constructor de obra pública y vial en Santa Cruz durante su mandato”.

Estos son los argumentos, y por eso dicen que no se demuestra que De Vido haya tenido beneficios económicos, y que según las funciones de su Ministerio a él no le correspondía controlar que pasaba con la obra pública en Santa Cruz.

¿Te llama la atención que De Vido haya sido absuelto?

El Tribunal, en el expediente, dice que, a diferencia de Cristina, no se demostró que Báez haya favorecido económicamente a De Vido. Lo que sucede es que una cosa es lo que sabemos nosotros, con las afinidades entre los funcionarios. Pero si en el expediente los jueces dicen que no está demostrado que recibieron un beneficio, debe ser así.

El futuro político y judicial de CFK

¿Creés que Cristina puede tener un final parecido al de Menem con prisión domiciliaria?

Creo que está sufriendo la maldición política de Menem, quien dijo que “el que llega a Papa no vuelve a ser monaguillo”. Sin embargo, tuvo que ser reelecto senador para tener el fuero.

Causa Vialidad: la posición de los jueces en la “proscripción” de Cristina Kirchner

Cristina tendrá que transitar el mismo camino. Ahora tiene diez días para apelar a la Cámara de Casación, y ahí entramos en un proceso que puede durar no menos de dos años. No tendrá ningún peligro, ya que al tener 70 años, cumplirá con domiciliaria si se confirma la condena.

¿Cómo te la imaginás? ¿Candidata para evitar esto?

Esta semana, la jueza electoral de la capital María Servini recordó que Cristina no está inhabilitada. Como el caso de Menem, en 2017, cuando se hizo un pedido para que Carlos Saúl no se presente porque tenía una condena, pero la Corte dijo que la condena no estaba firme, por lo que pudo presentarse.

Puede presentarse hasta que la condena quede o no firme. Y no hablemos de otras causas, donde la Cámara de Casación debe confirmar o no el sobreseimiento de Cristina en la causa de los cuadernos y Hotesur y Los Sauces.

Ella está llevando a cabo una estrategia política de presión sobre la Justicia, en general, y la Corte, en particular, que todavía no sabemos cómo terminará.

La rabia de Cristina contra Alberto y el agradecimiento a Massa

Las diferencias entre Cristina Kirchner y la Justicia

Se habló en algún momento de unificar las causas. ¿Ahora quedaría la reapertura de alguna de esas?

Sí, eso en la etapa de instrucción, la Cámara Federal Porteña dijo que había que investigar la causa del dinero K, donde Cristina está imputada. Ahora Casación confirmó la condena a Lázaro Báez, más allá de que se la redujo.

Esa fue una idea que quedó como una propuesta teórica jurídica, pero son juicios orales separados.

AG: Desde el punto de vista político, ¿hay una pelea entre el cristinismo y parte de la justicia? ¿Hay una victimización del kirchnerismo?

Mi opinión es que Cristina no es culpable hasta que la condena no quede firme.

Cómo miden Cristina Kirchner y Mauricio Macri en los principales distritos de la provincia de Buenos Aires

Pero nunca vi este nivel de presiones, no solo en el discurso, sino en poner en marcha un pedido de juicio político a la Corte. Cristina tomó más de 20 medidas legales y administrativas para tratar de mejorar su situación procesal.

Menem tuvo otro perfil y se defendió en su causa. Sí criticó a los jueces, pero no con este nivel de tensión entre un gobierno, un partido político y la Justicia, es algo que me preocupa. No sé cómo terminará, depende también de las elecciones de este año.

Esperemos que se respete el proceso, cosa que hasta ahora no sucedió. Veremos cómo el contexto político termina de definir esta causa.

MVB JL