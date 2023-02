Daniel Scioli: «Mi estilo es una diplomacia emocional»

Daniel Scioli dice no estar pensando en ser candidato a presidente, ya que su principal objetivo es seguir reconstruyendo la relación Brasil como embajador en ese país, sin embargo, no descarta la posibilidad de jugar de alguna manera de cara al calendario electoral. “Si finalmente soy protagonista de una campaña electoral, no necesito comenzar con tanta anticipación”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) y declaró que

¿Es posible que usted vuelva a Buenos Aires para ser jefe de gabinete?

Estoy en Buenos Aires, y en Argentina más que nunca. Estoy ejecutando el acuerdo que firmaron Lula y Alberto el 23 de enero, que tiene un impacto muy positivo en nuestro país. Mi responsabilidad actual es esta, lo planifiqué en su momento. Ahora mi misión es concretar el plan de gobierno bilateral que presenté el año pasado, que junto a los ministerios ajustamos detalles y logramos que se firme un acuerdo sin precedentes.

Ese es mi lugar, y desde acá, con la impronta ejecutiva y comercial que le di a la embajada, ejerciendo la diplomacia emocional, como me gusta describir a lo que fue la construcción de relaciones personales muy fuertes para defender a la Argentina y lograr cosas, en el gobierno anterior y mucho más en este gobierno.

¿Esa tarea sería incompatible con la de jefe de gabinete? ¿Se podría hacer al mismo tiempo?

No es compatible. La jefatura es muy importante y exige la máxima presencia y dedicación, y más al lado de un presidente como Alberto, que fue un gran jefe en su momento, y por lo tanto, él debe estar ante la decisión que consensuó con Juan Manzur, buscando de qué manera enfrentar estos meses de cumplimiento de su mandato, con características muy especiales, porque está la responsabilidad de la gestión y del armado electoral.

La jefatura tiene un rol muy importante como institución del presupuesto y toda la administración, y de hecho Juan Manuel Olmos está haciendo un muy buen trabajo.

Daniel Scioli vuelve a mostrarse junto al Presidente

¿En ese sentido con tu experiencia es posible ser ministro y candidato a presidente?

No pasé por esa experiencia y no estoy pensando en eso. Si finalmente soy protagonista de una campaña electoral, no necesito comenzar con tanta anticipación, porque tengo la suerte que me conocen en cada rincón del país y tienen muy presentes mis dos mandatos como gobernador, y en el debate de 2015 contra Macri.

El contexto internacional permite que nuestro país pueda producir cada vez más, con una inserción muy fuerte en la economía del conocimiento y la llegada de Lula va a fortalecer el Mercosur, la integración latinoamericana, y lo que él definió como una relación privilegiada con argentina se tradujo en hechos concretos. Su gobierno tiene un empeño y una dedicación por implementar un acuerdo sin precedentes.

¿Se podría ser candidato a presidente y embajador en Brasil?

No estoy pensando en eso, por la obligación que tengo acá, esta embajada es una máquina de generar empleos y divisas, hizo posible que Brasil nos compre el gas que necesita a precios más competitivos.

Brasil me dio la posibilidad de renovar mis ideas.

El país hoy está en plena recuperación. La economía regional, la recomposición del salario, la baja de inflación, y fundamentalmente un gobierno que tenía un programa que se vio afectado por la pandemia, más allá de lo que fue la reestructuración de la deuda, que tuvo que negociar con el FMI. Ahora entramos en una etapa en la que se puede poner el foco en estas cuestiones, fortalecer los programas habitacionales, inversión pública en obras y generar las condiciones para que sectores estratégicos como la minería en el norte y la energía en el sur puedan darle a la Argentina el volumen de dólares que necesitamos para retroalimentar el circuito que demanda cada vez más insumos y materia prima. Y en Brasil está la solución para la industrialización. La razón por la que volví fue para articular este acuerdo.

Hay un renacer de mejores expectativas con el gobierno de Lula.

Lula da Silva y el desafío de «reconstruir la unidad brasileña» en el frente interno y externo

Alejandro Gomel: Con la experiencia que tiene, ¿Cree que Alberto es la mejor expresión del espacio para ir a una reelección?

Alberto es el presidente y tiene el derecho constitucional de aspirar a una reelección. Tiene una intención que es darle a la Argentina la alternativa de desmantelamiento del aparato reproductivo que mostró durante su gobierno. A mí me gusta hablar del futuro, más que del pasado, la gente me conoce muy bien. Cuando hablamos de estas cosas electorales, la gente está con la cabeza en otras cosas, y yo quiero estar en sintonía con los problemas cotidianos de la gente.

La gente me hace referencia al “bristol test”, que es encontrarme con familias de todo el país, escucharlas, poner el hombro, entender lo que están pasando y cuales son sus preocupaciones. Con mi experiencia, estoy preparado para lo que sea.

El presidente me confió un objetivo que era reconstruir la relación con Brasil haciendo lo que tenga que hacer. Así llegué acá, con un gobierno con diferencias ideológicas, políticas y hasta personales, con un objetivo claro que era volver a tener en Brasil el primer socio comercial y batir el récord de comercio bilateral de los últimos nueve años.

¿Aprobó el bristol test este año? ¿Cómo le fue?

Mejor que nunca, pero no fue solo el bristol test, fue el puerto test, la clase media en centros comerciales. Fue poner los sensores en distintos lugares de la sociedad.

Demostré mi responsabilidad y fortaleza en cada compromiso que tuve por eso no tengo que hacer referencia a determinadas cuestiones por mi coherencia y mi agenda.

Cuando fui secretario de Turismo mi responsabilidad era generar empleos y promover el turismo, y eso lo estoy buscando ahora en Brasil, de hecho tenemos un objetivo muy claro que es equilibrar la balanza con Brasil en materia de ingreso, y nunca estuvimos tan cerca de lograrlo, porque no nos quedamos esperando que nos vengan a comprar.

MVB FM