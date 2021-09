Datos reveladores: un informe midió cuántos votos se fugaron del Frente de Todos a Juntos por el Cambio en Provincia

Un informe midió cuántos votos se fugaron del Frente de Todos a Juntos por el Cambio en Provincia. Foto: Google

Lo que se realizó es una comparación matemática mesa por mesa. La consultora Inteligencia Analítica, vinculada al oficialismo, analizó los votos de las PASO 2021 en la provincia de Buenos Aires y los comparó en el mismo distrito con las PASO 2019. El fin de este estudio es poder comprender la causa de la derrota.

La conclusión del estudio es que unos 400.000 votantes bonaerenses del oficialismo votaron a Juntos por el Cambio. Otra causa relevante es que hubo casi 900.000 electores que hace dos años fueron a apoyar al Frente de Todos y en estas elecciones no fueron a votar, se quedaron en sus casas.

Con datos específicos, en la PASO 2019 en Provincia el Frente de Todos ganó 52 a 30. En la actualidad perdió 38 a 34. De esta forma, el oficialismo cayó 18 puntos y la principal coalición opositora creció 8. Esto se dio con bases de presentismo distintas: hace dos años se acercó al 79% y ahora apenas superó el 68%.

En el estudio se puede observar como la mayoría de los votantes de Juntos por el Cambio los volvieron a elegir en estas elecciones. La diferencia sustancial sucede en Frente de Todos, una gran parte migraron en su voto.

Segun los datos oficiales, Juntos por el Cambio retuvo en Provincia el 81,7% de los votos que había obtenido en las PASO 2019 y sólo un 6,8% se ausentó este año respecto a aquellas primarias. En contraposición con estos datos, El Frente de Todos retuvo apenas el 57,5%, un 10,3% de los votantes se le fue a Juntos por el Cambio y un 22,7% se ausentó. En números exactos, 405.579 votaron a la oposición y 896.777 se quedaron en su casa.

Como conclusión al estudio realizado, se puede observar que las razones principales de estos resultados son el ausentismo y la migración de un sector del Frente de Todos a Juntos por el Cambio. Lo más complejo es poder decir con exactitud que votantes son los que no votaron en estas elecciones al Frente de Todos. Se presume que no es un sector en particular, en ambos grupos prevalecieron votantes distintos.

El ausentismo que más repercutió es en sectores de clase media baja y baja. Es decir, en ese caso, habrían sido los sectores más vulnerables los que habían votado al oficialismo en 2019 y ahora faltaron. Con respecto al cambio de voto, es decir, la migración de votos desde el Frente de Todos a Juntos por el Cambio, se dio en individuos más de clase media, los encuestadores los llaman “desencantados”. Son votantes por fuera de la grieta, que se habían sumado en 2019 defraudados por el gobierno de Macri y ahora, descontentos, lo volverían a abandonar.





