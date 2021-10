David Card, premiado con el Nobel de Economía al asegurar que la subida del SMI no implica más paro

El canadiense David Card ha sido premiado este lunes con el Nobel de Economía 2021 junto a Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens. El caso de Card es particular porque uno de sus temas más relevantes, sobre el que tiene numerosas publicaciones, es el salario mínimo. De hecho, niega en sus estudios que la subida de ese SMI tenga efectos negativos sobre la creación de empleo.

Sobre el trabajo de Card, la Academia ha señalado sus estudios sobre los efectos del salario mínimo, la inmigración y la educación en el mercado laboral «que desafiaron la sabiduría convencional», lo que condujo a nuevos análisis y conocimientos adicionales. «Los resultados mostraron, entre otras cosas, que aumentar el salario mínimo no necesariamente conduce a menos puestos de trabajo«, recoge la Academia sueca.

Una de las cosas más llamativas es que Card nunca se ha posicionado acerca de sus investigaciones, aunque estas sí han servido -y sirven- como argumentos para quienes quieren subir el salario mínimo en diferentes países.

Card es catedrático de Economía de la promoción de 1950 en la Universidad de California, Berkeley, y director del Programa de Estudios Laborales de la Oficina Nacional de Investigación Económica. Sus intereses de investigación incluyen la inmigración, los salarios, la educación y las diferencias relacionadas con el género y la raza en el mercado laboral.

Es coautor del libro de 1995 Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage, y coeditó The Handbook of Labor Economics (1999), Seeking a Premier Economy: The Economic Effects of British Economic Reforms (2004); y Small Differences that Matter: Labor Markets and Income Maintenance in Canada and the United States (1992). También ha publicado más de 125 artículos en revistas y capítulos de libros.

Card fue coeditor de Econometrica de 1991 a 1995 y de la American Economic Review de 2002 a 2005. Enseñó en la Universidad de Princeton de 1983 a 1996, y ha sido profesor visitante en Columbia, Harvard y el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento.

En 1995 recibió el premio John Bates Clark de la Asociación Económica Americana, que se concede cada dos años al economista menor de 40 años cuyo trabajo se considera que ha hecho la contribución más significativa al campo. Recibió también el Premio IZA de Economía Laboral en 2006; y del Premio BBVA Fronteras del Conocimiento en 2015, y recibió la Medalla Frisch de la Sociedad Econométrica en 2007.