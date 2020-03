De Alfonsín a Macri, las aperturas de sesiones desde la vuelta a la democracia – Télam

Desde la vuelta a la democracia siete presidentes encabezaron el inicio del año legislativo de forma ininterrumpida. En su primera alocución a ambas cámaras escribieron el país que recibían y contaron su plan de trabajo.

La fecha



1° de mayo de 1984

El contexto



La elección de Alfonsín el 30 de octubre de 1983 le puso fin a la dictadura militar que se había iniciado en 1983. El presidente del regreso democrático abrió las sesiones legislativas el 1º de mayo de 1984, ya que antes de la reforma de 1994, el período de sesiones ordinarias se extendía de mayo a septiembre.

El discurso



Habló cerca de dos horas describiendo la situación en la que encontró el país: con las instituciones y la economía igualmente devastadas tras la dictadura militar. Un tercio de su mensaje estuvo destinado al estado de situación. Alfonsín se dio el lujo de citar el evangelio de Mateo y a Santo Tomás y convocar a la paz. Pero también expresó su voluntad de luchar por la recuperación de los derechos argentinos sobre las islas Malvinas. Fue aplaudido 16 veces y cuando habló de la Argentina como un país “no alineado” lo aplaudieron incluso los legisladores peronistas en un auditorio eminentemente masculino ya que había muy pocas legisladoras mujeres.

La reconciliación que proponemos no puede sino basarse en la verdad(A)Raúl Alfonsín(A”

Una frase



“La reconciliación que proponemos, que debe ser una reconciliación profunda, no puede sino basarse en la verdad: sin engaños, sin recursos tácticos, sin verdades a medias, con una sinceridad absoluta de corazón, podremos encontrarnos los argentinos. La grave crisis que estamos viviendo exige el sacrificio de renunciar a ventajas ocasionales y aceptar una búsqueda común de la verdad”.





Apertura de sesiones de Ral Alfonsn 1984

La fecha



1° de mayo de 1990

El contexto



El presidente que asumió el 8 de julio de 1989 por la renuncia anticipada de su antecesor, llevaba casi 300 días en el Ejecutivo cuando se dirigió a la reunión de ambas cámaras para dar inicio a las sesiones ordinarias. Había asumido en plena hiperinflación.

El discurso



Habló poco más de una hora y prefirió no hablar del legado que recibió. Planteó su plan de reforma del Estado y privatizaciones e inauguró la costumbre que continuarían Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner de llamar a los argentinos: “Hermanos y hermanas de mi patria”. También invocó a Dios. igual que Raúl Alfonsín, una costumbre que luego no volverían a tener los mandatarios.

Mi gobierno se desentiende de las fronteras ideológicas” CARLOS MENEM

Una frase



“Mi gobierno se desentiende de las fronteras ideológicas, porque las únicas fronteras que nos interesa conquistar son las fronteras del progreso, el desarrollo, la expansión comercial, el intercambio cultural, la libre determinación de los pueblos, la no injerencia en sus asuntos internos y la paz universal”.





Apertura de sesiones de Carlos Menem 1990

La fecha

1° de marzo de 2000

El contexto



De la Rúa llegó al gobierno tras una década de menemismo a partir de la conformación de la Alianza, una coalición entre la UCR y el Frente País Solidario, liderada también por Carlos “Chacho” Álvarez, que fue su vicepresidente, y por Graciela Fernández Meijide, Raúl Alfonsín y Rodolfo Terragno.

El discurso



En el discurso más breve desde el retorno a la democracia, solo 43 minutos, llamó a la transformaciòn del Estado, defendió los ajustes en marcha para encaminar las cuentas públicas y recurrió a slogans que ya quedaron en la historia como “Maldita cocaína”.

Yo no estoy aquí para hacer las cosas que me gustan, sino las necesarias” FERNANDO DE LA RÚA

Una frase



“A nadie le gusta aumentar los impuestos. A nadie le gusta administrar la escasez. Pero yo no estoy aquí para hacer las cosas que me gustan, sino las necesarias. Y lo que el país necesita, repito, es eliminar su déficit para tener libre el camino del progreso y del crecimiento”.

La fecha

1° de mayo de 2002

El contexto



Sin haber sido electo, Eduardo Duhalde asumió el Gobierno, designado por la Asamblea Legislativa, tras la crisis de diciembre económica, política y social de 2001.

El discurso



Eduardo Duhalde habló apenas 40 minutos cuando llevaba dos meses de gobierno, tras la crisis de 2001. Aquella asamblea tuvo 130 ausentes porque los legisladores habìan estado debatiendo hasta la madrugada la ley de presupuesto. En ella el presidente pronunció su famosa frase: “El que depositó dólares recibirá dólares” y enumeró los errores de las administraciones anteriores, con énfasis en la gestión económica, desde la convertibilidad al corralito. También describió su gestión como “de transición” y llamó a refundar la República.

La dolarización es el proyecto de los poderosos(A(EDUARDO DUHALDE(A)”

La frase



“La dolarización es el proyecto de los poderosos, de los que no tienen sus intereses atados y comprometidos con la Patria”,





Apertura de sesiones de Eduardo Duhalde 2002 (fragmento)

La fecha

1° de Mayo de 2004

El contexto



Néstor Kirchner llegó al gobierno en abril de 2003 por el adelantamiento de las elecciones tras la masacre de Avellaneda. Como candidato del Frente para la Victoria había salido segundo, con poco más del 22 % de los votos, pero accedió a la presidencia porque Carlos Menem se retiró antes del balotaje.

El discurso



Habló 70 minutos. reiteró los conceptos de recuperar, reconstruir, reparar y la necesidad de apelar a la “Memoria, verdad y justicia” para construir un futuro mejor. También se enfocó en la deuda y acusó al FMI de no negociar de buena fe.

No somos el gobierno del default” NÉSTOR KIRCHNER

La frase



“No somos el gobierno del default. No queremos repetir los viejos errores ni eludir la responsabilidad histórica. No queremos persistir en el default, pero la más fría racionalidad indica que las recetas del pasado no pueden aplicarse”.



.





Apertura de sesiones de Nstor Kirchner 2004

La fecha

1° de marzo de 2008

El contexto



Era senadora cuando fue electa presidenta con el 45 % de los votos, para suceder a su esposo Néstor Kirchner. Fue la primera mujer en ser elegida para ocupar el cargo en la Argentina. Por entonces la economía llevaba cinco años de crecimiento sostenido.

El discurso



habló 73 minutos y llamó a un “acuerdo del bicentenario”. Elogió la gestión económica de su esposo Néstor Kirchner. Antes de entrar saludó a una multitud concentrada en la Plaza de los Dos Congresos Prometió crear 19 millones de puestos de trabajo y bajar la pobreza a un dígito.

Este es un modelo de acumulación e inclusión social” CRISTINA FERNÁNDEZ

Una frase



“Este es un modelo, que definí el 10 de diciembre, de acumulación, de matriz diversificada e integración social, con participación de la industria y el campo, gracias al comportamiento virtuoso del Estado”.





Apertura de sesiones de Cristina Fernndez 2008

La fecha



1° de Mayo de 2016.

El contexto



Accedió a la presidencia después de una década de gobierno del kirchnerismo. Se impuso en el balotaje a Daniel Scioli, con el 51 % de los votos.

El discurso



Habló 59 minutos y fue el único que fue interrumpido varias veces por la bancada opositora. Se refirió a los compatriotas como “Muy queridos argentinos” e invocó al papa Francisco y a su lucha contra el narcotráfico y a la “herencia recibida” para dar cuenta de la situación del país al cominzo de su gestión. Convocó a la unidad de los argentinos, se comprometió a dar toda la información de la situación en que encontró el país y anunció el envío de proyectos sociales para avanzar en la meta de pobreza cero y terminar en cuatro años con la inflación.

La corrupción no debe ni puede quedar impune” MAURICIO MACRI

La frase



“La corrupción no debe ni puede quedar impune. Debemos darle todas las herramientas al Poder Judicial para que trabaje de forma independiente pero con tiempos veloces”.





Apertura de sesiones de Mauricio Macri 2016