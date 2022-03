De ir al psicólogo por un error a ser el héroe en Old Trafford: la historia de Lodi

«Fue todo muy duro. Lloré bastante. Me quedé mal de la cabeza y fui en busca de un psicólogo y todo porque era bien difícil. Bajé mi nivel también en mi club y me afectó bastante», dijo el defensor a TNT Sports Brasil.

Lodi dijo que, tras ese error que permitió a Ángel Di María marcar el único tanto de la final disputada el 10 de julio de 2021 en el Maracaná, llamó a un psicólogo que conocía de cuando era jugador del Athletico Paranaense.

«Ocurrió ese problema en la selección y me dije: necesito colocar mi cabeza en orden. No era depresión, pero iba camino del entrenamiento en Atlético de Madrid y me quería volver; salía a jugar y quería salir rápido del partido. Fue difícil», explicó el jugador que en esa jugada falló en el despeje tras el pase de Rodrigo De Paul a Di María.

«Pensé en llamar al psicólogo, necesitaba desahogarme, comunicar todo lo que estoy sintiendo. Al hacerlo, me quité ese peso de encima y me dejó más fuerte. Hoy continúo trabajando con él», completó.

Renan Lodi, de 23 años, da hoy por superada esa fase y asegura que ahora está «muy feliz» con el momento que está viviendo en Atlético de Madrid, donde últimamente juega en una posición más adelantada que la de lateral izquierdo y donde el fútbol le dio su revancha al convertirlo en el héroe de los españoles en Old Trafford, que lograron la clasificación a los cuartos de final de la Champions League con un gol suyo.