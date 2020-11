De Mendiguren: “El impuesto a las grandes fortunas es discriminatorio”

José Ignacio De Mendiguren.

José Ignacio De Mendiguren, confirmó que si se aprueba la ley que instrumenta un aporte solidario a las grandes fortunas está dispuesto a pagarlo aunque mostró su descontento.

El diputado nacional declaró en un programa televisivo “esto es una ley de emergencia ante una situación de emergencia, que indudablemente hace que vos no podés discutir, es que son los que más tienen tenemos que hacer el mayor aporte, hasta ahí un tema. No lo niego, me toca y a pagar”,afirmó.

El dirigente empresario aseguró que el proyecto como está puede afectar a las pequeñas y medianas empresas, porque los $200 millones o u$s2 millones a partir de los cuales se empieza a tributar por única alcanza a los dueños de empresas. “Cualquier pyme tiene eso en sus activos, también estas afectando a bienes productivos”, sostuvo.

Luego opinó que “creo que el impuesto a las grandes fortunases discriminatorio. Grava a las personas y los patrimonios, pero, por ejemplo, si vos tenes un hotel en manos de un argentino, como las acciones las tiene un argentino paga, ese hotel importante las acciones las tiene una empresa del exterior”.