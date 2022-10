De Pedro destacó el ‘espíritu federalista’ de la gestión del Presidente en el Consejo de las Américas

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, ratificó en Nueva York que el gobierno del presidente Alberto Fernández está «totalmente comprometido» con el federalismo y destacó que «todas las decisiones que se toman» se hacen con «ese espíritu federal que tiene que ver con recomponer las asimetrías que hay en la Argentina» entre sus diversas regiones.

De Pedro participó de un encuentro realizado en la sede del Consejo de las Américas junto con los gobernadores del Norte Grande, en el marco de la última jornada de la gira por Estados Unidos, en el cual los mandatarios expusieron sobre el potencial de sus provincias y las posibilidades de desarrollo en distintas áreas con el propósito de generar inversiones, especialmente en infraestructura productiva.

Al abrir la reunión, la presidenta del Consejo, Susan Segal, destacó la gira de la delegación argentina y sus diálogos con funcionarios estatales y ejecutivos del sector privado, y señaló que «tenemos una agenda importante, que es discutir el enorme potencial que la región del Norte Grande presenta al desarrollo de Argentina».

El embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, celebró la visita y evaluó que la gira tuvo una detallada preparación «de más de tres meses, está saliendo muy bien» y señaló que tras el cierre de las actividades y al emprender el regreso esta noche a la Argentina «podremos decir que la misión ha sido cumplida».

De Pedro junto con los gobernadores del Norte Grande en el Consejo de las Américas. // Foto [email protected]

De Pedro resaltó el espíritu federal que anima al gobierno nacional en todas sus decisiones, y dijo que «acompaña cada una de las propuestas de los gobernadores, todo el gabinete nacional está a disposición de cada una de las decisiones estratégicas y de las propuestas de inversión» realizadas «por cada uno de los mandatarios en esta gira», porque ello «tiene que ver con recomponer esas asimetrías que hay en nuestro territorio».

Asimismo, destacó las posibilidades de crecimiento que se abren no sólo para el Norte Grande, sino para toda la Argentina con la explotación del yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta, que estimó, «nos van a permitir en los próximos años corregir la balanza de pagos y afrontar las restricciones externas al sumar más de 30 mil millones de dólares por año».

Al describir el camino a seguir por la Argentina en materia de explotación de hidrocarburos, De Pedro señaló que «nosotros aprovechamos la innovación tecnológica, la inversión en tecnología» y «la investigación científica que hizo los Estados Unidos allá por la década del ’70 donde encontraron una nueva técnica de explotación que fue el fracking».

«Eso les permitió a los Estados Unidos pasar de ser una un país importador de energía a ser un país exportador pero recién en el 2015», dijo el ministro y trazó un paralelo con la Argentina, donde en 2012 se confirmó el potencial de Vaca Muerta como la segunda reserva más importante del mundo de gas no convencional y el cuarto de petróleo.

Esta perspectiva, señaló De Pedro, «abre una serie de puertas, muy cierto, totalmente vinculadas con estas oportunidades y eso es lo que se complementa con lo que la región Norte Grande» puede ofrecer en materia de desarrollo «para nuestro pueblo argentino para poder trabajar, vivir y producir en cada una de las regiones argentinas».

