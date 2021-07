De Pedro: “Estamos dando un pasito más hacia una sociedad inclusiva, diversa y justa” – Télam

De Pedro resalt la lucha de muchsimos aos de todos los colectivos para que las minoras sean reconocidas”.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro celebr que la Argentina empez este mircoles a “ponerle fin a la lgica binaria”, al constituir un Documento Nacional de Identidad (DNI) que incluye a quienes no se autoperciben en los gneros masculino y femenino, y consider que se trata de un “da histrico” para el pas porque se avanza hacia una “sociedad inclusiva, diversa y justa”.

“No podemos permitirnos como sociedad el discurso del odio, que en la Argentina no funcion; el pas de la divisin y la exclusin no le sirvi a nadie”, sostuvo el ministro al hablar en el acto en el cual el presidente Alberto Fernndez anunci el nuevo DNI para personas no binarias.

De Pedro advirti que “as como la militancia a favor de la inclusin de la diversidad tiene expresiones en partido polticos y en Gobiernos que la terminan plasmando en una estructura normativa, el odio tambin va generando sus consensos, su divisin y su representacin poltica”.

“Cuando un Gobierno genera una ampliacin de derechos es porque antes existi una lucha colectiva, una sociedad que gener un consenso””

Resalt que el nuevo DNI reafirma “la ampliacin de derechos”, constituye “un paso ms de una lucha histrica” y entendi que, de esta forma, “la Argentina del futuro est dando el ejemplo de que se necesita una sociedad mejor, con otros valores, con respeto, que reconozca en el otro a una persona, piense como piense”.

Por eso, frente a “tanta militancia del odio y la exclusin”, De Pedro exhort a “tomar estos valores, a volver a construir una sociedad igualitaria, diversa, que respete y que reconozca a los dems en todo sentido”.

El ministro se manifest “convencido” de que “cuando un Gobierno genera una ampliacin de derechos es porque antes existi una lucha colectiva, una sociedad que gener un consenso, presin y un reclamo”.

“Esta medida que tomamos hoy tiene que ver con esa lucha y con ese logro”, que consiste en “comenzar a ponerle fin a una lgica binaria que no contempla a una gran parte de la sociedad”, insisti.

De Pedro resalt luego “la lucha de muchsimos aos de todos los colectivos, de todas las compaeras, de todas las personas para que las minoras sean reconocidas y para que el Estado y la sociedad puedan permitir la plenitud”.

“Hoy somos un poquito mejor que ayer”, juzg y pidi: “Sigamos construyendo una sociedad inclusiva, igualitaria, de hermanos, y empecemos a pensar los objetivos comunes que tenemos para empezar a resolverlos de una vez por todas para que nuestro pueblo sea feliz”.