De Pedro le respondió a Morales con una dura crítica al funcionamiento irregular del Poder Judicial jujeño

“Estuve con Milagro Sala, que lleva 6 años detenida. Es necesario reconstruir una justicia que no persiga opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos, más allá de los poderes de turno. Es un principio básico del sistema republicano y la convivencia democrática”, dijo De Pedro.

El posteo recibió la rápida respuesta de Morales, quien le expresó que “es Ministro de la Nación no de una Facción” y lo invitó a visitar “a los miles de jujeños y jujeñas víctimas del sistema fascista de violencia, impunidad y corrupción que imperó por más de una década en Jujuy y fue liderado por Milagro Sala”.

La contestación de De Pedro no se hizo esperar y a través de una publicación en Twitter apuntó contra las denuncias que pesan respecto al irregular funcionamiento del Poder Judicial jujeño.

“Precisamente @GerardoMorales porque soy Ministro de la Nación, me preocupan las denuncias y el pedido de intervención al Poder Judicial de Jujuy presentado por un senador jujeño”, manifestó en primer lugar De Pedro.

También expresó su preocupación por “la ampliación del Superior Tribunal de Jujuy para incorporar a tres militantes del radicalismo, dos de los cuales eran diputados que votaron la ampliación y uno de ellos ex ministro” y recordó un hecho singular que involucró a Pablo Baca, expresidente del tribunal: “Me preocupa que el ex presidente del tribunal reconozca en audios que una dirigente opositora está presa «por la necesidad política de su Gobierno y no por sus delitos».

Además aprovechó para criticar el vaciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Provincia y que en su lugar se haya creado “un organismo extra constitucional (Ministerio de la Acusación) para tomar su control”. “Estas, gobernador, son sólo algunas de irregularidades que me preocupan del funcionamiento de la justicia jujeña como Ministro de la Nación”, cerró.

Por su parte, Milagro Sala se refirió al encuentro que mantuvo con De Pedro y Alcorta. «Me siento satisfecha de que vengan dos integrantes del gabinete nacional a escuchar a los jujeños. Jujuy es una provincia que tiene muchísimos recursos y hoy está endeudada; pudimos comentarles lo que está pasando en relación a la criminalización de la protesta (en el distrito) contra cualquiera que critique al actual gobierno o reclame por sus derechos», concluyó la dirigente social.