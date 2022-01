De Pedro remarcó su preocupación por las ‘irregularidades’ del sistema de justicia jujeño

«Me preocupa la ampliación del Superior Tribunal de Jujuy para incorporar a tres militantes», dijo el ministro.

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, remarcó este martes su preocupación por las «irregularidades» en el funcionamiento de la justicia de Jujuy, luego de que el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, cuestionara la visita del funcionario nacional a la dirigente social Milagro Sala.

«Precisamente @GerardoMorales porque soy Ministro de la Nación, me preocupan las denuncias y el pedido de intervención al Poder Judicial de Jujuy presentado por un senador jujeño», expresó De Pedro a través de su cuenta en la red social Twitter, en respuesta a Morales.

Previamente, el jujeño, también a través de esa plataforma, había considerado «inaceptable» la visita del ministro a Sala, encarcelada desde hace 6 años en Jujuy por una causa sin condena firme y bajo procedimientos procesales cuestionados por organismos de derechos humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Precisamente @GerardoMorales porque soy Ministro de la Nación, me preocupan las denuncias y el pedido de intervención al Poder Judicial de Jujuy presentado por un senador jujeño. https://t.co/qqdvjAUCSK — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) January 18, 2022

«Me preocupa la ampliación del Superior Tribunal de Jujuy para incorporar a tres militantes del radicalismo, dos de los cuales eran diputados que votaron la ampliación y uno de ellos ex ministro. Me preocupa que el expresidente del tribunal reconozca en audios que una dirigente opositora está presa por la necesidad política de su Gobierno y no por sus delitos», fueron algunas de las frases que publicó en la red De Pedro.

El ministro se refirió así al escándalo originado casi un año atrás cuando se conocieron una serie de audios en los que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, sostenía que Sala esta presa «no por sus delitos, sino para no volver al quilombo permanente».

Desde entonces, se sucedieron varios pedidos de juicio político, no sólo de legisladores locales contra Baca, sino también de abogados defensores de Sala hacia otros magistrados que condenaron en otros procesos a la dirigente social.

De Pedro visitó a Sala, acompañado por su par de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

«Me preocupa que un Ministerio Público Fiscal de la Provincia sea vaciado creando un organismo extra constitucional (Ministerio de la Acusación) para tomar su control. Estas, gobernador, son sólo algunas de las irregularidades que me preocupan del funcionamiento de la justicia jujeña como Ministro de la Nación», afirmó De Pedro.

Este martes, el ministro visitó a Sala, acompañado por su par de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Luego, el titular de la cartera de Interior dio cuenta del encuentro con una foto en la que aparece junto a Gómez Alcorta y Sala.

En ese marco, a través de una serie de posteos, «Wado» de Pedro afirmó que «es necesario reconstruir una justicia que no persiga opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos, más allá de los poderes de turno».

Para el funcionario, se trata de «un principio básico del sistema republicano y la convivencia democrática».