De “terca” a “muy inteligente”, el Pepe Mujica sobre Cristina Kirchner

“Yo creo que no va a ser candidata porque Cristina es temperamental, pero es muy inteligente«, afirmó el El ex presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica, durante una entrevista con «El Observador» cuando fue consultado sobre cómo veía a la vicepresidenta argentina de cara a las elecciones de 2023. No es la primera vez que el uruguayo se refiere a Cristina Kirchner, aunque esta vez, automáticamente conocidas sus palabras, en las redes recordaron el audio que se filtró en 2013, en el que Mujica se refirió a la entonces presidenta argentina como una mujer «terca» y «peor que el tuerto (Néstor Kirchner)».

Durante la entrevista, Mujica también explicó que CFK sabe el apoyo que tiene pero «se da cuenta de la oposición que genera”. Y puso como ejemplo que Alberto Fernández es Presidente gracias a los dotes de estratega de la vice argentina.

Respecto a la posibilidad de que Alberto sea candidato el 2023, Mujica planteó su duda. «El kirchnerismo (Máximo Kirchner por ejemplo), ya había planteado algunos cuestionamientos», recordó el uruguayo. Pero aclaró: «Va a ser difícil en Argentina, va a ser muy difícil. No sé si el argentino no saca alguno del interior, algún federal de esos que tiene por ahí desparramados. Pero no sé lo que va a pasar. El peronismo no es previsible».

La vieja es peor que el tuerto

Si algo destaca al líder uruguayo es que habla sin metáforas. En 2013, Mujica dio una conferencia de prensa en la ciudad uruguaya de Florida. Y, mientras hablaba por o bajo con el entonces intendente de esa ciudad sobre la conflictiva relación entre Argentina y Brasil, no se dieron cuenta que los micrófonos estaban abiertos y, un sincericidio que quedó grabado, no demoró en viralizarse.

“Para conseguir algo de Argentina hay que recostarse un poco a Brasil. Es como la vieja ley del péndulo”, murmuró Mujica. Y doblo la apuesta: “Esta vieja es peor que el tuerto”, lanzó respecto a CFK. “Peor”, secundó Enciso. Y remató: “El tuerto era más político. Ésta es terca».

Luego del «blooper», Mujica intento aclarar lo sucedido sosteniendo que él “estaba hablando de Lula y de Brasil» y que «públicamente nunca habló de Argentina”. Y afirmó que no les iba a «dar pelota” a quienes hablaban de él y que tampoco iba a “recorrer el mundo aclarando nada”. “Que inventen los bolazos que quieran”, sentenció en ese momento.

