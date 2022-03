Debate Acuerdo con el FMI| Diputados cursó la invitación a participar de las Comisiones a Empresarios, Sindicalistas y Gobernadores – NCN

En el marco del debate, en Comisiones, del Proyecto de Entendimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), desde la Cámara de Diputados se convocó a una a Reunión de Comisión Plenaria Informativa de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas que tendrá a líderes gremiales y Gobernadores como principales invitados.

La convocatoria hace extensible la invitación a referentes del empresariado, sindicalistas de la CGT y la CTA, y un ramillete de Gobernadores.

También se incluye la participación del CONICET, FUNDACIÓN PRO TEJER y APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios).

Vale recordar que el objetivo del Frente de Todos es abrir el debate para los legisladores de la comisión el miércoles y, un día después, llevar un dictamen al recinto. Sin embargo, el despacho podría demorarse un día más y la votación recién se produciría durante el transcurso del viernes próximo.

De esta manera, la Cámara baja intentará finalizar en cinco días un tratamiento más que delicado para el Gobierno. La finalidad es dejarle una semana al Senado para la sanción del acuerdo. Esto es, claro está, si avanza rápido el trámite y si la oposición en la Cámara alta habilita, con dos tercios, la discusión en el recinto con un dictamen que no tendría los siete días reglamentarios. Muchos miran la fecha de vencimiento de deuda del 22 de marzo, aunque desde el Congreso desdramatizan dicha situación.

En Diputados se espera un debate fuerte -gracias a Máximo Kirchner- pero menos problemático que el que se proyecta en el Senado, donde el silencio de Cristina de Kirchner y los mensajes de sus emisarios -José Mayans, Juliana Di Tullio- no son alentadores. No obstante, el principal objetivo del cristinismo no sería bloquear el acuerdo con el FMI, sino dejar lo más pegado que se pueda a Juntos por el Cambio en el Congreso. De allí los movimientos estratégicos y la puja que habrá, hasta último momento, para tener una cuenta más precisa de los votos para darle luz verde al entendimiento.

Del lado de la oposición también aparecen actores sobre los que se direccionará la lupa. Uno de ellos es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ante una hipotética abstención generalizada en Juntos por el Cambio. Eso podría activar un panorama crítico en el Senado debido a que, a diferencia de Diputados, las abstenciones no cuentan para el quorum. Es por ello que cualquier cuenta que se pueda realizar por estas horas no es más que una especulación que sirve para entretener, así como hizo el Gobierno con las sesiones extraordinarias o el envío del acuerdo con el FMI.