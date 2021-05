Debate en diputados por una nueva Ley de Educación Superior

Debate virtual en diputados por una nueva Ley de Educación Superior. Foto: captura de video.

La Comisión de Educación, que preside la diputada Blanca Osuna (FdT), recibió a representantes de universidades, con el objetivo de comenzar el tratamiento del proyecto de una nueva ley de educación superior para reemplazar la actual, que data del año 1995.

Los referentes del sector universitario analizaron la norma que busca intensificar la articulación del aparato productivo y la formación universitaria. Además, se aprobaron acuerdos internacionales de colaboración educativa-cultural.

