Debilitada, la premier británica revoca sus medidas económicas pero se aferra al cargo

La primera ministra británica, la conservadora Liz Truss, admitió este lunes que cometió «errores» pero se mostró decidida a seguir en su cargo, horas después de que una marcha atrás de su Gobierno con una serie de recortes impositivos dañara aún más su autoridad.

«Quiero aceptar mi responsabilidad y lamento los errores cometidos», declaró Truss, cuya permanencia en el cargo parece pender de un hilo a apenas seis semanas de haber asumido, en una entrevista con la cadena pública BBC.

«Seguiré en mi puesto para cumplir mis compromisos por el interés nacional», añadió.

Truss puntualizó que quiso «ir muy lejos y muy rápido» y aseguró que seguirá encabezando el Partido Conservador hasta las próximas elecciones, previstas para dentro de dos años, y en las que el opositor Partido Laborista es el gran favorito.

«Actué rápidamente para reparar esos errores», agregó Truss, de 47 años, en un mensaje que pareció dirigido al interior de su partido, donde según la prensa se han multiplicado las maniobras tras bambalinas para obligarla a dejar el cargo.

La entrevista llegó horas después de que el nuevo ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, anunciara en la Cámara de los Comunes del Parlamento la supresión de casi todas las medidas fiscales presentadas hace tres semanas por el Gobierno.

La decisión tuvo el doble objetivo de calmar a los mercados financieros -que cerraron en alza tras el anuncio- por un lado, y de buscar proteger a Truss de los cuestionamientos de su propio partido y de la oposición laborista aun al precio de desbaratar toda la agenda económica de la premier.

