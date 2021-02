Decenas de miles de personas protestan contra el golpe de Estado en Myanmar – Télam

“Seguiremos manifestando hasta que vuelva la democracia. Abajo la dictadura”, declar un manifestante.

Decenas de miles de birmanos salieron a las calles de Yangn, una de las principales ciudades de Myanmar, para manifestarse contra el golpe de Estado que depuso el Gobierno civil de Aung San Suu Kyi, en la mayor protesta en ese pas asitico desde la llamada Revolucin del Azafrn de 2007, mientras el acceso a internet fue parcialmente restablecido tras varios das de bloqueo.

Los manifestantes, alrededor de 100.000 segn varias estimaciones, se congregaron el sbado ltimo en el centro de la capital econmica de Myanmar (antigua Birmania), donde ya se encontraba desplegado un fuerte dispositivo policial y en varias otras ciudades del pas, inform la agencia de noticias AFP.

Se trata de las mayores manifestaciones desde la llamada Revolucin del Azafrn de 2007, que fueron duramente reprimidas y que se saldaron con decenas de fallecidos.

“Seguiremos manifestando hasta que vuelva la democracia. Abajo la dictadura”, declar Myo Win, un manifestante de 37 aos, en medio de fuertes bocinazos que acompaaron la manifestacin.

“La dictadura est enraizada en nuestro pas desde hace demasiado tiempo”, lament, por su parte, Myat Soe Kyaw.

Algunos de los manifestantes daban rosas a los policas, otros mostraban pancartas en las que se poda leer: “Liberen a madre Suu”, en referencia a Aung San Suu Kyi.

Cerca de all se vean banderas de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND) y muchos hacan el saludo con tres dedos, un gesto de resistencia.

El papa Francisco expres su “solidaridad con el pueblo birmano”, mientras Estados Unidos y la Unin Europea amenazan con sanciones.

El sbado, ya varios miles de personas se haban congregado tambin en la capital econmica del pas, Yangn, en lo que fue la primera gran manifestacin desde el golpe de los militares que decretaron un estado de urgencia por un ao y detuvieron a la principal dirigente del Gobierno civil y premio Nobel de la Paz Suu Kyi as como a decenas de responsables polticos y activistas.

Los generales no emitieron hasta ahora ningn comentario sobre estas protestas.

Por la tarde tambin se restableci de forma parcial el acceso a internet, tras estar bloqueado varios das, segn la Ong especialzada Netblocks.

El ejrcito haba ordenado a los proveedores de internet bloquear Facebook, la red social utilizada por miles de birmanos, adems de Twitter e Instagram, donde pocas horas despus del golpe de Estado, se reprodujeron por miles los llamados a la desobediencia civil.

Entre tanto, los arrestos proseguan y ms de 160 personas fueron detenidas, segn la Asociacin de Asistencia a los Presos Polticos, con sede en Yangn.

Un asesor econmico de la exdirigente, el australiano Sean Turnell, estaba retenido en su hotel. “Estoy actualmente detenido y quiz acusado de algo”, declar el sbado a la BBC este profesor de la Universidad Macquarie en Australia. Se trata de la primera detencin conocida de un extranjero desde el golpe.

La ONU inst a la liberacin de todos los detenidos pero no ha condenado formalmente el golpe de Estado.

Suu Kyi, de 75 aos, sigue siendo una figura muy popular en el pas, pese a que hasta hace muy poco era criticada por la comunidad internacional por su pasividad en lo que la ONU alert fueron crmenes cercanos al genocidio contra la minora musulmana rohingya.

Los militares la acusan de haber infringido una ley comercial al importar 10 walkie talkies y se encuentra “bajo arresto domiciliario” en la capital Naypyidaw, “con buena salud”, segn un portavoz de la LND.

Las autoridades “deben garantizar que se respete completamente el derecho de reunin pacfico y que los manifestantes no sern sometidos a represalias”, tuite la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas tras las manifestaciones del sbado.

La ONU inst a la liberacin de todos los detenidos pero no ha condenado formalmente el golpe de Estado en su declaracin comn ya que China y Rusia, apoyos tradicionales del ejrcito birmano en Naciones Unidas, an no dieron su consentimiento en el Consejo de Seguridad.

El papa Francisco, en tanto, expres este domingo su “solidaridad con el pueblo birmano”, mientras Estados Unidos y la Unin Europea amenazan con sanciones.

Para justificar el golpe de Estado, el jefe del ejrcito, Min Aung Hlaing, que concentra ahora la prctica totalidad de los poderes, aleg “enormes” fraudes en las legislativas de noviembre, en las que la LND gan por aplastante mayora.

En realidad, los generales temen perder influencia tras la victoria de Aung San Suu Kyi, que se habra mostrado favorable a modificar la Constitucin, muy beneficiosa para los militares, que prometieron elecciones libres al final del estado de urgencia.