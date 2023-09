«Decir que tengo Asperger es una mentira grave», dijo Milei y habló sobre el uso de la palabra «mogólico»

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, respondió a las críticas que recibió por haber utilizado la palabra “mogólico”, se refirió a los rumores sobre su inclusión en el espectro autista, reveló los motivos de su viaje a Estados Unidos, respaldó a Diana Mondino y reiteró sus opiniones sobre los economistas y curas villeros y de barrios populares que se manifestaron la semana pasada en su contra: “Fracasados y vividores del Estado”.

“Decir que tengo Asperger es grave. Es una mentira grave. Y mucho más grave es decir que yo fui a Estados Unidos a atender o ver a un psiquiatra”, aseguró el candidato libertario, quien aclaró que su viaje fue “absolutamente espiritual, no tuvo nada que ver con economía, negocios ni lo político”. También afirmó que “estos delirios ya los fabricó en la campaña del 2021 la señora Elisa Carrió. Hasta fueron a buscar y consiguieron mi historia clínica. Me agredían y como yo no respondía, pensaban que debía estar empastillado. Pero no encontraron nada. Esta metodología de ensuciarme es ser casta”.

Entre los detalles que brindó sobre su viaje a Estados Unidos, Milei relató en LN+: “Ustedes saben que el viernes arranca el Año Nuevo Judío. Me fui a pasar el Sabbat a Miami con unos amigos, que probablemente no pueda volver a ver por un rato largo. Cuando terminé de hacer el Sabbat el domingo a la mañana me fui a Nueva York. Estuve en la casa del rabino, tuve el privilegio de conocer su oficina y después fui a rezar”. A pesar de ser católico, el candidato presidencial ha declarado sentir “admiración profunda” por Israel y que aspira a “llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina”.

Si bien el video en el que Javier Milei calificaba al economista liberal Roberto Cachanosky de “pedazo de mogólico, imbécil, tarado” pertenecía a un exabrupto del año 2019, el jueves pasado, desde distintos sectores de la oposición y el oficialismo repudiaron sus dichos y la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) inició la campaña nacional «Insultos» en protesta, asegurando que la expresión constituye un acto de discriminación.

En entrevista con Eduardo Feinmann, Milei contestó que el video pertenecía a cuando no era candidato y añadió: “¿Se puede juzgar a una persona sistemáticamente por el mismo punto? Yo pedí disculpas, ¿se me puede estar condenando recurrentemente? ¿No es una injusticia? Usted es abogado”, interpeló al periodista. También pidió una “misma vara para todos y honestidad intelectual”.

El candidato insistió en que el video que circuló “está editado” y denunció que “personas vinculadas a Juntos por el Cambio impulsaron esa situación y no dijeron nada cuando Fernando Iglesias o Martín Tetaz dijeron cosas similares”. Al ser consultado si deseaba pedir disculpas a ASDRA ante el comunicado que publicó la asociación civil, Milei recordó que en el mismo video había pedido disculpas y dijo: “Obvio que reconozco que fue un error, pero no tengo que pedir disculpas cuando ya las pedí”.

De esta forma, agregó que “si ellos lo dicen no pasa nada. Pero si lo dice alguien que quiere terminar con los curros de la casta, se sienten amenazadas, mandan a 200 economistas fracasados a buscarme, a intelectuales vividores del Estado, se ponen de acuerdo con los kirchneristas para mandar a los curas villeros. Es fabuloso. Lo que están haciendo es revivir la Unión Democrática, esos totalitarios partícipes de golpes”, acusó Milei, quien estuvo de acuerdo con Feinmann en que “la grieta en Argentina es moral”. Según el libertario, esa es “la única grieta real”, ya que la grieta “entre los kirchneristas y Juntos por el Cambio es ficticia, por rédito electoral”.

Al ahondar sobre el documento publicado este domingo por 170 economistas, titulado “La dolarización es un espejismo”, donde se analiza la “posibilidad de que Argentina cierre su Banco Central y adopte el dólar estadounidense como única moneda de curso legal», asegurando que sería una “decisión desacertada” que podría “provocar un estallido (hiper)inflacionario”, Javier Milei sostuvo: “Si estuviera equivocado, con que me lo dijera uno solo, alcanza y sobra”.

“Me parece de una cobardía enorme que se tengan que juntar 200 para pegarle a uno”, añadió el libertario y, al ser consultado cómo era posible que la mayoría de los economistas se equivoque y él no, Milei dijo: “Hay millones de moscas que comen excremento, pero yo no lo recomendaría”. “Los llamé ‘fracasados’ porque muchas de esas personas llevan años en Argentina haciendo este tipo de recomendaciones y siempre fracasaron, les fue mal a ellos y a sus alumnos”, sumó, antes de sentenciar que “la historia de Argentina es una historia de fracaso”.

Además, el candidato se lamentó: “Muchísimos de ellos fueron férreos opositores al programa de convertibilidad, a muchos los recuerdo festejar durante el efecto Tequila porque se iba a caer, disfrutaban que le fuera mal a Cavallo”. También opinó que el documento es “deshonesto intelectualmente. Yo estoy diciendo que la dolarización es a los efectos de liquidar el Banco Central e ir a un sistema de competencia de moneda. No voy a imponer el dólar, sino que cada uno va a elegir la moneda que quiera. No es mi culpa que no entiendan, sus críticas son falsas”.

“Es muy fácil criticar sin proponer nada”, cuestionó Milei, luego de acusar a los economistas que lo criticaron de “decir falacias”. “La única propuesta seria para evitar la hiperinflación acá es la de La Libertad Avanza, todos los demás ni siquiera ofrecen una solución para el problema de las Leliq, la bomba que implica inflación hacia adelante”, se molestó.

El respaldo de Milei a Diana Mondino

Diana Mondino había manifestado en una entrevista con el diario inglés The Telegraph que los isleños de Malvinas deben decidir su propio destino. «Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos, ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar», dijo la posible canciller de Milei, en caso de ganar las elecciones. Su polémica posición generó rotundos rechazos entre excombatientes e integrantes del gobierno nacional.

Sobre este punto, en su entrevista en LN+, Milei defendió que Mondino fue “malinterpretada” y explicó: “Lo que nosotros proponemos es que la soberanía de las Islas Malvinas no sea negociable. Las Malvinas son argentinas y tenemos que ver cómo recuperarlas y, para eso, la solución bélica no es opción. Lo mejor es ir a algo como lo que hizo China con Reino Unido por Hong Kong. Y en eso no podemos dejar de lado la posición de las personas que viven en las islas. Se negocia con Reino Unido y se negocia con las personas que viven allí”, declaró el candidato.

ML / ED