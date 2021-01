Declara Carolina Píparo por el robo que denunció y el choque a dos motociclistas

La citación fue realizada por la fiscal platense María Eugenia Di Lorenzo para escuchar el relato del suceso de boca de la propia denunciante en la sede judicial situada en la calle 54, entre 6 y 7, de La Plata, precisaron los voceros a Télam.

Las mismas fuentes añadieron que la fiscal aún no adoptó ningún temperamento ni citó a declarar al esposo de Píparo, Juan Ignacio Buzali, ya que continúa recopilando elementos con el fin de determinar las circunstancias en las que embistió tras el asalto a dos jóvenes que iban en moto y que para la Justicia no tuvieron nada que ver con el hecho.

La legisladora y funcionaria del municipio platense deberá relatar lo ocurrido la madrugada del 1 de enero último, cuando fue asaltada en la calle 47, entre 15 y 16, en momentos en que iba con su esposo a llevar a su papá a su casa.

Según Píparo, seis “motochorros” la interceptaron y le robaron la cartelera con 20.000 pesos y su teléfono iPhone.

La mujer agregó que tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos “motochorros” que los habían asaltado, por lo cual embistieron a una de las motos en las calles 31 y 28 y luego escaparon del lugar.

Por este hecho resultaron con heridas Luis Levalle (23) y un adolescente de 17 años, cuyos abogados pidieron que el esposo de Píparo sea detenido por considerar que intentó cometer un doble homicidio.

Las palabras del jefe policial

El titular de la comisaría primera de La Plata, Julio Del Dago, no afirmó este miércoles que Píparo y su marido hayan atropellado a los dos motociclistas, informó uno de los abogados de los jóvenes embestidos, Rodolfo Baqué.

El letrado estuvo presente esta tarde durante la declaración testimonial del jefe policial ante la fiscal penal interviniente, Maria Eugenia Di Lorenzo, y precisó: “Le preguntamos al comisario si Píparo, por estar a cargo del área de Asistencia a las Víctimas (del municipio) le había preguntado cómo estaban las víctimas (atropelladas), si había llamado al SAME, o si comentó que había personas heridas, y dijo que no, que Píparo no le dijo nada de eso”.

De acuerdo a lo declarado, el comisario llegó cerca de las 4 del 1 de enero a Plaza Moreno, donde se había detenido el automóvil que conducía el esposo de Píparo, Juan Ignacio Buzali.

En ese lugar vio a la legisladora y al secretario de Seguridad municipal, Daniel Ganduglia, quien le presentó al abogado del marido de ella.

A su vez, explicó que en le plaza estaban varios motociclistas, amigos de los jóvenes atropellados, que habían seguido a Píparo y su esposo, para impedir su fuga.

Por su parte, Martín De Vargas, abogado de otro joven atropellado por Buzali, Luis Levalle (23), detalló que el jefe policial declaró que “Píparo y su esposo solicitaron la llave del baño de la comisaría, y entraron y salieron del baño cinco veces cada uno”.

“Contó que el abogado de Buzali los acompañaba cada vez que iban, que solicitaron un balde para limpiar, que Buzali se encargaba de la limpieza”, relató.