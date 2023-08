Declaraciones juradas: Massa no ahorra en dólares, Larreta alquila por US$3.500

Las elecciones PASO de este domingo no solo resolverán las internas entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich de JxC y Sergio Massa y Juan Grabois en UxP, sino que formalizarán a los candidatos definitivos que, en ese rol, deberán presentar obligatoriamente una Declaración Jurada al mes de septiembre.

No obstante, la mayoría de ellos ya ocupan un cargo público y es por eso que todos los años actualizan su situación patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. A continuación, un repaso por la economía de los principales aspirantes al Sillón de Rivadavia.

Sergio Massa y Malena Galmarini

El ministro de Economía declaró al cierre del año 2022 tener una fortuna menor a la de su esposa Malena Galmarini, titular de AySA, y no tener casi ningún ahorro en dólares. Eso es lo que dice su DDJJ: $19.380.990,32 (U$D 109.127,19 al dólar oficial del 31/12/2022), nueve millones de pesos más que su patrimonio del año anterior, mientras que Galmarini, precandidata a intendente de Tigre, declaró una fortuna de $21.873.605,44 (U$D 123.162,18 al dólar oficial del 31/12/2022).

Ese patrimonio del candidato a presidente se desprende de dos viviendas en Tigre, que ingresaron a su patrimonio el 1° de julio de 1999. Una tiene 480 metros cuadrados de superficie y la otra 525 metros cuadrados. Al inicio del periodo valían $4.607.780,44 (U$D 42.704.17 al dólar oficial del 1/03/2022) y $2.826.526,55 (U$D 26.195,79 al dólar oficial del 1/03/2022) respectivamente, mientras que al cierre, es decir a fin del año pasado, esos valores habían ascendido a $6.738.221,54 (U$D 37.940.43 al dólar oficial del 31/12/22) y $4.133.391,85 (21.273,60 al dólar oficial del 31/12/22).

Vale aclarar que la valuación fiscal o la valuación a la que es adquirida una propiedad no tiene nada que ver con el valor real de una propiedad y es por eso que las cifras declaradas no representan el valor de mercado.

Algo que también llamó la atención es que Massa posee el 100% de esas viviendas declaradas junto a la totalidad de una camioneta Volkswagen Tiguan todoterreno, modelo 2011 adquirida ese mismo año. El valor declarado tanto al inicio como al cierre de ese periodo es de $1.278.100,00 (U$D 7.196,5 al dólar oficial del 31/12/2022). Esto significa que no comparten bienes con la madre de sus hijos.

Más allá de esos bienes materiales, todo su dinero está en pesos y dentro del país: tiene dos cajas de ahorro en moneda local, una en dólares y una cuenta corriente. En la primera caja de ahorro declaró al cierre del periodo $1.017.331,10 los que se suman $495,46 de la cuenta corriente, 43,56 dólares y 51 pesos en la caja de ahorro restante. En total son $1.017.877,60 (U$D 5.731,29 al dólar oficial del 31/12/2022), a los que suma con 1,2 millones de pesos que posee en efectivo (U$D 6.756,75 al oficial del 31/12/2022), todo ello en concepto de ingresos propios.

Por su parte, Galmarini declaró un departamento de 33,13 metros cuadrados en San Isidro, que adquirió en 1990, por un importe de $597.244,39. También una camioneta Jeep Renegade modelo 2022 adquirida al cierre del periodo, por un monto de $5,6 millones (31.531,53 U$D al dólar oficial del 31/12/2022).

En cuanto a sus ahorros, la esposa del ministro declaró una caja con $7.074.443,87, una cuenta corriente con $2.234,60 y 20 mil pesos en efectivo (U$D 39.958,71 en total, al dólar oficial del 31/12/2022). Al cierre del periodo, en el segmento «acciones, cuotas, participaciones sociales sin cotización en el país», declaró una titularidad del 25% de BV Sports S.R.L, por tan solo unos $25 mil, y una deuda de $39.615,30 con la AFIP.

Horacio Rodríguez Larreta

La última declaración jurada de Horacio Rodríguez Larreta, en su calidad de jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, data del 30 de junio del 2022. La mayor sorpresa se presenta con un departamento de 200 m² en CABA que compró en 2010 con ingresos propios, por $2.426.580. El jefe de gobierno porteño asegura que el año pasado valía $2.547.047 (U$D 20.343,82 al dólar oficial del 30/06/2022), lo que representa un incremento en pesos del 5% en 12 años.

Larreta gana cerca de $850.000 como jefe de Gobierno y, en una entrevista televisiva en el programa PPT, aseguró que representa el 40% de su flujo mensual. El otro 60% proviene de una empresa familiar, Los Arcángeles, de los que percibiría alrededor de $1.275.000. Vive en un departamento alquilado en Palermo cuyo valor mensual –según dijo en esa misma nota—ronda los US$3500 ($889.000 según el dólar oficial del 26/06/23 día de la entrevista).

Bárbara Diez y Horacio Rodríguez Larreta.

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio declaró tener un patrimonio total entre propiedades, terrenos heredados, dinero en cuentas bancarias y acciones de empresas familiares cerca de 130 millones de pesos.

El jefe de Gobierno porteño posee $1.566.540 en efectivo, con depósitos por $2.667.923 (en total U$D 33.821,58 al dólar oficial del 30/06/2022), y gran parte de sus bienes e inversiones con participación de su ex pareja, Barbara Diez.

En cuanto a propiedades, Larreta dijo tener tres departamentos: uno en Béccar, San Isidro, adquirido en 2018, de 297 m².; otro en Recoleta, Buenos Aires, de 200 metros cuadrados y adquirido en 2010; y el tercero adquirido en 2018 en Pilar, en conjunto con Diez. En San Isidro también posee una cochera «destinada al alquiler» de 24 metros cuadrados, adquirida en 2018.

Declaró también tres lotes de terreno: uno de 8 hectáreas en Pilar, adquirido por herencia en 1982; otro en Benavídez de 887 metros cuadrados adquirido con un crédito en 2014, en conjunto con Diez y un tercero en Villa La Angostura, Neuquén, adquirido por herencia en 1961. Este último tiene 2.563 metros cuadrados. En Benavídez también posee una casa que declaró haber adquirido en 2012, con 885 metros cuadrados.

Además, declaró dos vehículos: una camioneta Honda CVR EXL modelo 2011, adquirida ese mismo año junto a Bárbara Diez, con quien también posee un Volkswagen Bora TDI 2011.

Sus finanzas están diversificadas: posee $1.310.240 y 2.500 dólares en efectivo (adquiridos a $102). También declaró seis cuentas y cajas de ahorro (dos en dólares): la sumatoria de los montos de los depósitos bancarios asciende a $1.161.799 y 14.690 dólares (adquiridos a $102). Dijo tener también un Fondo Común de Inversión junto a su ex pareja, adquirido a $568.837, con un valor actual (a junio de 2022) de $644.023.

Larreta también declaró participaciones en seis sociedades anónimas, dos de ellas del rubro «servicios» junto a Bárbara Diez, y las cuatro restantes del rubro agropecuario, provenientes de su familia, donde radica el mayor porcentaje de su fortuna declarada.

En el apartado «otros ingresos», declaró $10.573.434, en concepto de ingresos independientes, familiares en conjunto con Diez, Dividendos, «regalías libro», alquileres y «relación de dependencia familiar», junto con venta de activos. Registra acreencias por $186.017.

Javier Milei aún no presentó su patrimonio del 2022

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, debiera presentar su DDJJ como diputado ante la Legislatura, pero aún no presentó la del período del 2022. De todas formas, se estima que como en su espacio no hay internas, para septiembre no tendrá excusas y deberá presentarla.

Sin embargo, declaró al cierre del 2021 un patrimonio de 12.850.000 pesos (U$D 125.121,70 al dólar oficial del 31/12/2021), es decir que sus bienes y depósitos entre el 2020 y el 2021 habían aumentado en 7.350.000 pesos.

“La casta no permite el ajuste por inflación y quedan los bienes al valor de cuando ingresaron. Son un bochorno, una distorsión”, se quejó entonces el economista porque no le dejaban actualizar a valor real sus bienes.

Además, Milei había declarado ser el dueño de un departamento de 100 metros cuadrados en la Capital Federal al que cotizó en 3.980.220 pesos (U$D 38.755,79 al dólar oficial del 31/12/2022).

También notificó una Hilux del 2013 a la cual le puso un valor de “$0”; un Mercedes Benz Sprinter 411 modelo 2015, 2.705.700 pesos (U$D 26.345,60 al dólar oficial del 31/12/2022); y un Peugeot RC coupé modelo 2015, 2.411.900 pesos (U$D 23.484,90 al dólar oficial del 31/12/2023). Sin embargo, escribió que en el 2020 la que valía “$0” era la Sprinter.

Por otro lado, el candidato libertario dijo que tenía una caja de ahorro con 275.239 pesos (U$D 2.680 al dólar oficial del 31/12/2021), 2.050.400 dólares y 970 mil pesos en otros depósitos (U$D 9.444,98 al oficial del 31/12/2021). En el rubro “Bienes de Hogar” consignó 251.805 pesos.

Patricia Bullrich, Guillermo Moreno y Juan Grabois: los que no son funcionarios

Una de las pocas cosas en común que tienen Patricia Bullrich, titular del PRO en uso de licencia mientras está su campaña a presidenta, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y el dirigente social Juan Grabois es que no ocupan cargos públicos, por lo que no deben presentar ante la OA su DDJJ. Desde el entorno de Bullrich confiaron a PERFIL que si gana las PASO, presentará su patrimonio ante el Ejecutivo.

Myriam Bregman

Myriam Bregman, precandidata a presidenta por el Frente de Izquierda-Unidad, presentó días atrás la declaración anual 2022. La abogada que ha participado en decenas de causas por los Derechos Humanos solo declaró la posesión del 25% de un departamento de 40 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires que funciona como oficina.

Mantiene inversiones en dos plazos fijos en pesos, uno de 136 mil y el otro de 22 mil. En tanto, declaró siete cajas de ahorro y cuentas en pesos y dólares: en total son $685.641,47 y 13.500 dólares. En cuanto a su evolución patrimonial, la actual diputada nacional tenía bienes, depósitos y dinero por $232.558,56 al inicio del periodo (U$D 2.155,31 al dólar oficial del 1/03/2022), mientras que para el final del año ese monto ascendía a $887.739,28 (U$D 4.998,53 al dólar oficial del 31/12/2022).

En la categoría «ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de gastos», declaró $4.198.383 (U$D 23.639,54 al oficial del 31/12/2022). «La diferencia entre lo declarado en términos de salario de acuerdo a recibos y lo efectivamente percibido fue donado a distintos sectores de trabajadores/as en lucha, fondos de huelga, etc», dice una observación.

Gabriel Solano

Solano, quien enfrentará en la interna del FIT a Bregman, declara tener el 50% de una casa que compró en 2017 a $520.000, hoy valuada en $1.853.075 (U$D 10.433 al dólar oficial del 31/12/2022). Además, una caja de ahorro con 75 mil pesos y otra cuenta sueldo con $10.876,66. También declara poseer unos 100 mil pesos en efectivo.

Además, firmó y acercó la documentación a este medio que prueba la donación al Partido Obrero de todo lo que exceda los 115 mil pesos, es decir, en aquel entonces se quedaba con una tercera parte de su sueldo. Ese número se actualiza con la inflación y actualmente se queda con 330 mil pesos, pero el resto lo dona.

Juan Schiaretti

Por último, el gobernador saliente de Córdoba, Juan Schiaretti, dio a conocer su última declaración jurada que consta en el sitio oficial de la provincia de Córdoba recién en diciembre de 2019. Hasta entonces no hubo actualizaciones públicas.

El gobernador de Córdoba declaró en ese entonces la tenencia del 50% de una casa estimada en 250 mil dólares ($14.950.000 según la cotización del 31/12/2019) y la mitad de un departamento en la ciudad de Buenos Aires estimado en 75 mil dólares ($4.485.000 según cotización del 31/12/2019). También dijo tener el 50% de dos vehículos: una Jeep Renegade modelo 2019 cuyo valor estimaba en 700 mil pesos y un Volskwagen Tiguan 2010, cuyo valor estimaba en 350 mil pesos.

En ese momento poseía 110 mil pesos y 23 mil dólares en efectivo, depósitos por $259.725 y 400 dólares. Declaró dos «inversiones financieras en moneda extranjera, jubilación privada o seguro de retiro»: una por U$D 108.635 y otra por U$D 24.151. En la descripción de bienes conyugales declaró $205 mil en efectivo y depósitos y 10 mil euros y 11 mil dólares.

Su salario mensual era de $146.000 a finales de 2019.

