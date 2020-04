Decomisan mercadería en negocio de familiares del intendente de San Pedro de Guasayán

En cumplimiento de las medidas implementadas por el Gobierno Provincial a través de cual que busca profundizar los controles en los supermercados, personal de la Municipalidad de San Pedro de Guasayán decomisó mercadería vencida en diversos comercios de la ciudad, entre los que se encuentra un negocio de una firma familiar, propiedad del hermano del intendente José Nour.

Los productos vencidos fueron decomisados de un supermercado chino, dos despensas y un almacén mayorista. “Duele que se trate de una firma familiar, pero más me dolería no cumplir con la función para la cual fui elegido; nosotros ya advertimos a toda la comunidad que seremos rigurosos en los controles que llevamos a cabo; aquí no hay amigos, ni hermanos, ni nada que se le parezca, la salud de la comunidad está por sobre todas las cosas”, indicó el intendente visiblemente enojado con la situación.

En ese sentido, Nour expresó que siguiendo los lineamientos del Gobierno provincial a cargo del Dr. Gerardo Zamora, “desde nuestro municipio vamos a ser implacables con todos aquellos que no cumplan con las medidas dispuestas en el marco del asilamiento social, preventivo y obligatorio decretado a los fines de evitar la propagación de la pandemia, con sanciones ejemplificadoras”.

El jefe comunal detalló que en las primeras inspecciones a comercios se los notificó sobre los nuevos horarios dispuestos de 9 a 12.30 y de 18 a 20.30, para la segunda etapa de la cuarentena. Además se les advertimos, luego de decomisar mercadería vencida, que en el próximo procederá a la clausura del comercio.

“Ojalá no tengamos que llegar a esta situación de tener que cerrar un negocio, pero los comerciantes ya están advertidos que aquí lo que prima es la salud de los vecinos”, concluyó el intendente.