“Defendemos nuestros legítimos derechos soberanos sobre Malvinas” – NCN

El senador Julio Cobos presentó un proyecto para repudiar y rechazar la inclusión de un equipo de bádminton autodenominado “Falfkalnds Island” en un torneo que se lleva a cabo en Brasil.

Julio Cobos explicó que “presenté un proyecto para rechazar y repudiar la inclusión de un equipo de bádminton bajo el nombre de “Falklands Islands” en la competencia denominada “Pan Am Cup”, que organiza la Confederación Brasileña de Bádminton, que se inició el día 13 de febrero en El Salvador, Bahía y se extenderá hasta el domingo 16”.

Al respecto, el Vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado expresó que “Esta situación desconoce absolutamente la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido reconocida por las Naciones Unidas sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

EL ex gobernador mendocino señaló que “El equipo autodenominado «Falkland Islands Badminton team» tiene la intención de participar de la competencia Pan Am Cup. Ante esta situación Cancillería Argentina solicitó a nuestros consulados en Salvador de Bahía y Río de Janeiro, y a nuestra Embajada ante Brasil la realización de gestiones ante los organizadores del torneo y las autoridades brasileñas a fin de resaltar que las Islas Malvinas no son un Estado reconocido por la comunidad internacional. Apoyamos el reclamo legítimo realizado por la Cancillería Argentina”.

Asimismo, el senador mendocino señaló que “Otro aspecto complejo y que nos preocupa es que en la web de la Confederación Brasileña de Bádminton, al consultarse la información del torneo, se observa que se consigna a las Islas Malvinas como una entidad separada de la República Argentina y se las identifica con el ilegítimo pabellón”.

Finalmente, Cobos expresó que “La disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, no es sólo un viejo reclamo por nuestra integridad territorial -ante uno de los últimos resabios coloniales que aún quedan en el mundo- es también, una cuestión que afecta intereses estratégicos actuales y futuros de nuestro país y de la región del Cono Sur, zona considerada de paz por los países que la integran. Ante este nuevo acto unilateral realizado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, reafirmamos que el único camino posible para la recuperación de las Islas es la vía diplomática, el diálogo y la paz”.