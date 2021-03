Déjà vu: Israel vuelve a votar con Netanyahu en boca de todos – Télam

Benjamin Netanyahu

Las cuartas elecciones en dos aos que Israel celebrar el prximo martes sern, otra vez, un referndum sobre el primer ministro Benjamin “Bibi” Netanyahu, un polmico pero sagaz poltico con la manga repleta de ases que est en el poder desde 2009.

El veterano lder, defensor de la ocupacin de Palestina, llega debilitado a los comicios pero espera sacar provecho de la campaa de vacunacin contra el coronavirus ms rpida del mundo y de recientes pactos para normalizar relaciones con pases rabes.

Asediado sin embargo por un juicio por corrupcin que podra obligarlo a renunciar, las elecciones desataron ambiciones de arrebatarle el liderazgo del sector nacionalista de derecha, que ha gobernado en Israel la mayor parte de las ltimas dos dcadas.

Los sondeos muestran que, como es regla en Israel, ningn partido lograr controlar el Parlamento y formar Gobierno sin aliarse a otros, lo que da pie al habitual frenes aritmtico y sinfn de especulaciones, incluida la de tener que ir a otra eleccin.

Sea cual fuere el resultado, la paridad extrema entre los bloques declaradamente pro y anti Netanyahu indica que la continuidad en el cargo del “rey Bibi”, de 71 aos, depender del nico partido importante que an no dijo si lo quiere reelecto o no.

La cantidad de escenarios poselectorales posibles vuelve a mostrar un sistema poltico cada vez ms inestable por su diversidad de partidos e ideologas, agravado por un creciente personalismo que desdibuja el carcter parlamentario de la forma de gobierno.

“Netanyahu tiene una ventaja obvia sobre todos los dems polticos israeles: es el que mayor popularidad posee”, dijo a Tlam el analista argentino-israel Mario Sznajder, profesor emrito de Ciencias Polticas de la Universidad Hebrea de Jerusaln.

“Pese al desgaste, tiene una buena probabilidad de ser elegido como lder del bloque que logre formar el prximo Gobierno. Pero va a ser muy difcil, y existe una probabilidad no pequea de que se vaya a una quinta eleccin”, agreg.

La competencia

La principal amenaza al premier viene esta vez de dos aspirantes al cargo de su propio sector de derecha: Naftali Bennett, lder del partido religioso Yamina, y Gideon Saar, un exmiembro del partido Likud de Netanyahu que fund el partido laico Nueva Esperanza.

Ambos tienen chances tericas, aliados con otras fuerzas, de alcanzar los 61 escaos que hacen mayora en el Parlamento israel. Los sondeos atribuyen entre 10 y 12 bancas a cada uno de sus partidos, y entre 28 y 30 al Likud, que hasta ahora tena 36.

El segundo partido en intencin de voto es Yesh Atid, del lder Yair Lapid, que representa a la clase media laica y es de “centro”, que en la poltica israel quiere decir proclive a atender las exigencias palestinas del fin de la ocupacin, al contrario que “derecha”.

La “izquierda” est mayormente formada por los partidos que representan a ese 20% de poblacin israel de origen palestino, pero a estas elecciones llega muy dividida y dbil.

Tanto Saar como Lapid, cuyo partido sacara unas 20 bancas, descartan entrar en una coalicin con Netanyahu.

Bennett no se pronunci, lo que lo hace el hombre clave, quien con sus 10 a 12 bancas podra inclinar la balanza hacia el bloque pro o anti “Bibi”, aliado con Saar y Lapid.

Bennett fue ministro de Netanyahu, pero ste lo ech en 2019.

“Es posible que Saar o Bennett sean primer ministro. Pero no es seguro”, dijo el profesor argentino Arie Kacowicz, tambin de la Universidad Hebrea de Jerusaln.

Sera preciso “que los partidos pequeos de centro y de izquierda sobrevivan al umbral del 4% (de los votos necesario para entrar al Parlamento) y que estn dispuestos a apoyar a una coalicin de Gobierno que incluya a partidos de derecha”, agreg.

“Lapid ingresar sin ningn problema a una coalicin con Bennett y Saar. En dicho caso, habr probablemente un sistema de rotacin en el cual dos de estos tres polticos sern primer ministro dos aos” cada uno de los cuatro que dura una Legislatura, explic.

En pleno auge de la derecha en Israel, se asume que el lder de un partido de derecha tiene muchas ms chances de formar Gobierno que uno de centro, como Lapid.

La llegada de Saar o Bennett al poder marcara la primera vez en casi 45 aos que Israel tiene un primer ministro de derecha que no es, tambin, lder del Likud.

Eso podra ser una buena noticia para los israeles que ven a Netanyahu como corrupto y sinuoso; pero tambin mala, si, adems, desean resolver el conflicto con los palestinos y permitirles crear su Estado tras ms de medio siglo de ocupacin.

Bennett apoya la anexin de los territorios ocupados a los palestinos en Cisjordania.

Saar rechaza el Estado palestino y apoya la anexin de Cisjordania, pero dice estar dispuesto a suspender su aplicacin para respetar la promesa de Netanyahu al firmar acuerdos de normalizacin con Emiratos rabes Unidos (EAU), Bahrin, Marruecos y Sudn.

Los acuerdos son uno de los logros ms esgrimidos por Netanyahu en la campaa, junto al de la vacunacin contra la Covid-19.

Sznajder dijo que el manejo inicial de Netanyahu de la pandemia fue “catico” y Kacowicz que fue “psimo”, pero ambos coinciden en que la vacunacin ha sido “muy exitosa”.

“En la calle, si se habla de la eleccin, lo nico que se oye es si uno est a favor de Bibi o en contra de Bibi”, dijo Sznajder.

“Si el sistema electoral israel ha virado hacia el personalismo, entonces est claro que, para Netanyahu, el proceso de vacunacin, que ya alcanza a cinco millones de vacunados sobre una poblacin de nueve millones, y que se acompaa de seales de que la epidemia est retrocediendo, va a funcionar como una gran ventaja”, afirm.