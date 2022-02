Dejarán de exigir barbijo en interiores en varios estados de EEUU

Varios de los estados gobernados por los demócratas en Estados Unidos anunciaron que ya no será obligatorio el uso de barbijos en interiores y colegios, tras registrarse una caída sostenida de casos de coronavirus.

California, Nueva Jersey, Connecticut, Dellaware y Oregon, entre otros anunciaron la medida que se enmarca en la tendencia que empieza a considerar a la Covid-19 como parte de la vida diaria.

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que a partir del 15 de febrero las personas vacunadas no tendrán que llevar mascarillas en interiores, informa la agencia de noticias AFP.

«Los casos en California han caído un 65% desde el pico de la ola de ómicron. Las hospitalizaciones se han estabilizado en el estado», tuiteó.

«Las personas sin vacunar -preciso el gobernador- tendrán que llevar mascarillas en interiores. Vacúnense. Pónganse la dosis de refuerzo».

NEW: CA’s case rate has decreased by 65% since our Omicron peak. Our hospitalizations have stabilized across the state.

Our statewide indoor mask requirement will expire on 2/15.

Unvaccinated people will still need to wear masks indoors.

Get vaccinated. Get boosted.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 7, 2022