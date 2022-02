dejarán de exigir el aislamiento de los positivos en coronavirus

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que desde esta semana no habrá obligación legal de aislarse en Inglaterra tras dar positivo en coronavirus, como parte de un plan llamado ‘Convivir con la Covid’.

A fines de esta semana se eliminarán en Inglaterra las normas de autoaislamiento para los que den positivo, así como para sus contactos cercanos, y se deberán gestionar los brotes con las competencias de salud pública preexistentes, como se con otras enfermedades.

«Gracias a nuestra mejor comprensión del virus y al exitoso programa de vacunación, ahora podemos pasar de la intervención del Gobierno a la responsabilidad personal», dijo Johnson en un comunicado difundidoel sábado.

Thanks to our successful vaccination programme and the sheer magnitude of people who have come forward to be jabbed, we are now in a position to set out our plan for living with Covid this week. 3/3

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 20, 2022