del posible refuerzo del PPE con un triunfo de Feijóo… a los ‘deberes por hacer’ si gana Sánchez

No es complicado escuchar en Bruselas que la política europea no es política exterior. Y esa es la realidad: lo que sucede en la UE afecta directísimamente a España, y viceversa. Cierto es que la Comisión Europea no valora ni citas ni resultados electorales, pero los comicios del 23 de julio tienen una lectura en clave comunitaria que es importante. La Unión se juega cosas dependiendo del resultado porque el papel de España y su discurso, con un Gobierno u otro, podría cambiar incluso de forma radical. Así, la pregunta es: ¿qué está en juego para la Unión Europea este 23-J?

Unas elecciones en plena presidencia del Consejo

«Las prioridades no cambian, pero sí el enfoque que se les da». España va a elecciones en plena presidencia del Consejo de la UE, y este semestre la agenda está llena independiente de quién vaya a estar en Moncloa a partir del domingo. Pero esa frase de Adrián Vázquez, eurodiputado y secretario general de Ciudadanos, a 20minutos da buena cuenta de hasta qué punto puede cambiar la ‘mirada’ europea de un Gobierno a otro. Mientras el PSOE se ha enfocado en asuntos como la energía, el medioambiente o la igualdad, la visión del PP podría ser mucho más económica y con el centro también en temas como la ganadería o la agricultura.

En Bruselas hay una preocupación moderada. «Otras presidencias han tenido elecciones y han salido bien», comentan en los pasillos del Parlamento y la Comisión. El giro o no dependerá, no obstante, de quién se siente en la Moncloa. No será lo mismo la continuidad de Sánchez con Sumar que un Gobierno del PP en solitario, que una coalición de los populares con Vox. La agenda de la presidencia no se puede alterar, pero sí la manera en la que se afronte. Las urnas dirán.

El PP… ¿y Vox?

Todas las encuestas (salvo el CIS) dan como ganador de las elecciones al PP de Alberto Núñez Feijóo, lo que de confirmarse daría un impulso también al PPE, que ahora mismo lidera los importantes gobiernos de Austria o Grecia y acaba de sumar a su haber los de Suecia o Finlandia. Y es que seguramente la UE esté ante un nuevo ‘momentum’ de los conservadores; las fuentes consultadas, de hecho, lo tienen claro: «La tendencia está cambiando», y además el objetivo de los populares es gobernar en solitario.

Cuando se pregunta en Bruselas a las filas conservadoras manejan ese planteamiento antes que otros, y defienden «el europeísmo convencido» de la formación, tal como comenta la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat. Los populares, eso sí, podrían virar su mensaje tanto a esa parte como a lo económico, con una preparación de la presidencia con un punto diplomático, a juzgar por el equipo que ha organizado Feijóo.

Otra de las patas del mensaje de Feijóo es precisamente ese: la economía española no va bien, como dice Sánchez. De hecho, el líder popular ya anunció que cambiará cosas del plan de recuperación aprobado por el Ejecutivo de coalición. El gallego se apoya en la «mala gestión» que a su juicio se está haciendo de los fondos, «que no llegan a las familias». El PP tiene clara la crítica en este sentido: «Es una moto que no funciona».

¿Y qué pasa con Vox? Los de Abascal, que se reconocen euroescépticos, aspiran a ser tercera fuerza y entrar en un futuro Gobierno con el PP, aunque esa no sea la idea inicial en Génova. En clave europea, por ejemplo, Vox propone la primacía del derecho nacional sobre el derecho comunitario; y esto es algo contrario a los Tratados y que ya le ha generado congelación de fondos a países como Polonia y Hungría, aunque en esos casos la derecha radical lidera los Ejecutivos. No obstante, son las referencias europeas para Abascal, igual que la Italia de Giorgia Meloni.

Sánchez y el afán de protagonismo

En la carrera hacia la Moncloa va segundo ahora mismo el inquilino de la misma: Pedro Sánchez. Su imagen en la esfera de la Unión Europea se ha ido reforzando con el paso del tiempo, sobre todo por el peso que ha tenido en los debates más importantes como el fondo de recuperación, la energía o la reforma de las reglas fiscales. El candidato socialista y actual presidente del Gobierno tiene afán por seguir en la primera línea. Salir en la foto más importante. E incluso sabe que si su estancia como jefe del Ejecutivo español se acaba podría tener abiertas las puertas a un alto cargo en la UE.

Si el PSOE sigue liderando el Ejecutivo después del 23-J la línea a seguir será la misma que se empezó a ver en 2020, con una alianza fuerte con Portugal y una relación muy cercana con Francia, Alemania e incluso con Italia pese a la presencia de Meloni. Pero no solo eso: el feeling con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es también muy claro. Sánchez asume que le quedan muchos deberes por hacer en el contexto europeo, y da por hecho que necesita otra legislatura para completar muchos de ellos, como por ejemplo una ambiciosa reforma del mercado eléctrico.

«Es indiscutible cómo España ha vuelto otra vez a Europa asumiendo protagonismo en la toma de decisiones, sobre todo en una legislatura que no ha sido muy normal que digamos», sostiene a 20minutos Iratxe García, presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo. Aunque al mismo tiempo reconoce que todavía quedan muchas cosas por hacer porque, además, algunos de los enfoques que ha planteado Sánchez en esta legislatura son para el largo plazo. Por otro lado, para Montserrat directamente «el Gobierno no ha estado a la altura», y pone como ejemplo lo que para ella es «una clara división» entre PSOE y Podemos sobre la guerra en Ucrania o el «abandono» al sector primario.

Sumar, Díaz y una ‘nueva’ izquierda

Con Yolanda Díaz, por otra parte, la izquierda a la izquierda del PSOE ha dado un cambio importante si la lectura que se hace es comunitaria: Podemos ha formado parte hasta ahora del grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo, pero la vicepresidenta del Gobierno quiere ahora a los suyos en los Verdes. Ese paso lo ha ejemplificado por ejemplo situando como portavoz de la formación a Ernest Urtasun, un activo muy relevante de la familia ecologista y uno de los eurodiputados mejor valorados en Bruselas. Díaz, de hecho, habla de «nuevo laborismo» y de dar a la UE un impulso en materia social.

Normas como una ley rider a nivel europeo o una directiva sobre salarios mínimos podrían llevar la firma de la también ministra de Trabajo, sobre todo en un momento en el que España ostenta la presidencia del Consejo. Pero para ello sabe que necesita reeditar el Gobierno actual. La dirigente gallega reivindica que quiere «hacer las cosas todavía mejor» y buscará forzar al PSOE, asegura, a implementar «más avances sociales». La UE ha entrado en otra era de otra nueva izquierda, ya sin Syriza y con Podemos precisamente integrado en Sumar; Yolanda Díaz quiere ser voz protagonista en esos tiempos.

Un primer paso antes de las europeas del 2024

España va a las urnas este domingo y las elecciones pueden tomarse incluso como uno de los ensayos de cara a lo que pueda pasar en las europeas de junio de 2024. De lo que salga el 23-J y de lo que puedan dar de sí los comicios también en Polonia se podrá deducir el sistema de alianzas que veamos en el Parlamento Europeo el año que viene. Ya hay alguna pista: por ejemplo, la ley de biodiversidad, que separó a socialdemócratas y conservadores casi de forma irreconciliable, puso sobre la mesa un bloque con socialistas, verdes y liberales y otro con los populares y la derecha radical. ¿Se mantendrá esto en el tiempo? Depende de cómo se escriba la historia, y el 23-J será uno de los capítulos.