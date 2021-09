del shock por la salida de Messi al volverá a Barcelona

“En las negociaciones hablaba con Leo, pero no de su continuidad, no quería molestar, pero me dijo que estaba por arreglarlo. Estábamos en la Copa América, luego pasó lo de su salida y me quedé en shock”, dijo Agüero en una entrevista radial en la emisora RAC1 de Cataluña.

“He hablado con Leo y tiene claro que volverá a vivir en Barcelona”, reveló el delantero, dándoles esperanza a los hinchas catalanes.

Acerca de su regreso a la liga española tras su paso por Atlético de Madrid entre 2006 y 2011, el “Kun” Agüero se mostró ilusionado con triunfar en el Barcelona. “Quiero ganar La Liga y la Copa, que no las tengo”, subrayó.

Sobre su llegada al club catalán, remarcó: “Sabía que económicamente el Barcelona no estaba bien, me daba igual el dinero y quería ir a jugar a Barcelona. Estaba claro que lo que cobraba en el Manchester City acá era imposible, pero era una ilusión jugar acá”.

Por otra parte, Agüero afirmó que no se arrepiente por haber llegado en el club aún sin poder disfrutar de la compañía de Messi. “Sin duda volvería a fichar por el Barça ahora sabiendo como está el club. El Barça mejorará económicamente y compensará a los más jóvenes por el esfuerzo”, señaló.

Por último, Agüero sabe que el Barcelona no será candidato como antes y que él también deberá ganarse un puesto entre los titulares. No obstante, avisó: “Los rivales nos tienen respeto. Cuidado con nosotros”.