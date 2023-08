del voto castigo no se sale por derecha    

El avance de la derecha populista cabalga sobre una interpretación crítica de la realidad que la sociedad percibe y comparte. Milei habla de “la casta” y ha logrado sintetizar allí una realidad que la gente percibe y enoja. Desde el “que se vayan todos”, esta bronca ya estaba presente y en los momentos críticos de mayor angustia económica vuelve a aflorar. La mayoría de los políticos aparecen como privilegiados. Aunque no son los únicos, sus privilegios molestan porque ellos deberían ser “servidores públicos”. En política y en diferentes fuerzas hay “parásitos”, “chorros” e “inútiles”. Los mecanismos de selección de candidatos no han colaborado para poder ir mejorando el sistema de selección. El hiperpresidencialismo acentúa que el líder máximo de cada fuerza termina definiendo las estrategias y armando listas con sus más fieles seguidores. A quienes desde dentro y fuera de las instituciones somos críticos y venimos denunciando contubernios no se nos ha escuchado. La política nos va expulsando. Generalmente quedan muchos obsecuentes, los “levanta manos” y funcionales con sus eternas reelecciones. Muchos de los que van quedando en esos cargos se van apartando de la vida cotidiana de sus electores: no mandan sus hijos a la escuela pública, no usan la salud pública, no toman el transporte público. Muchos se van a vivir a countries o torres de lujo. En los países escandinavos un/a político/a no cambia su vida al ser electo/a, y en algunos casos como en Suecia tienen obligación de compartir departamento entre varios y de encargarse de su limpieza cuando vienen a sesionar a la capital.