D’Elía contó los altercados que tuvo con uno de los militantes detenidos de Revolución Federal

El dirigente social Luis D’Elía contó nuevos detalles por el altercado que tuvo con Gastón Ezequiel Ángel Guerra, miembro de Revolución Federal y uno de los detenidos por amenazar a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«El día del ataque, me cruzó en la puerta del Café de los Angelitos, caminé soportando sus insultos y cuando llegué a la esquina de Rivadavia y Sarandí me pegó una trompada y salió corriendo«, expresó.

El misterioso «chau» de Jonathan Morel desde la terminal de Retiro antes de ser detenido

D’Elía denunció que sufrió agresiones de Gastón Ezequiel Ángel Guerra, de Revolución Federal

En diálogo con Rolando Graña en su programa «RPM» por la 990, aseguró que por el hecho «declararon cuatro testigos» y reveló que ya había tenido otro encontronazo con Guerra, que es integrante de la agrupación Revolución Federal.

«El otro episodio ocurrió durante la asunción de Sergio Massa. Ese día también me había agredido. Es un personaje que no vi en mi vida, no sé quién es«, dijo D´Elía.

Las polémicas manifestaciones de Revolución Federal.

En un principio, D´Elía había dicho que su atacante había sido Nicolás Carrizo, también detenido y sindicado como el líder de la «banda de los copitos«. Ahora, sin embargo, el titular del partido MILES aclaró que finalmente el autor fue Guerra.

Amenazas a Cristina Kirchner: detuvieron a Sabrina, hija del «Coco» Basile

«Al principio no me di cuenta de que se trataba de la misma persona, hasta que vi los videos y me di cuenta de que eran las mismas frases que me había gritado antes«, explicó a modo de cierre.

En las últimas horas, por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, se dispuso a la detención de militantes de Revolución Federal en el marco de la causa por el ataque a la vicepresidente.

La carátula figura como incitación a la violencia, apología del crimen e instigación a cometer delitos. Entre ellos, además de Guerra, se encuentra su principal referente, Jonathan Morel.

ED