Delinquen en bodegas y viñedos y venden lo robado a la vera de la ruta

Las respuestas de las autoridades si bien pueden ser atendidas y entendidas no fueron satisfactorias para los damnificados. Es que, en el caso de los hurtos, los elementos robados se ofrecen a los costados de las rutas, “al paso” y a la vista de quien quiera verlo mientras que, en el caso de los robos, particularmente en este caso, se caracterizan por la misma modalidad y en inmediaciones de una zona rural determinada lo que hace suponer el accionar de una banda delictiva organizada y con cierta profesionalidad. La “inteligencia” de los ladrones no tiene fisuras, los asaltos y la huida son consumados con precisión.

Días después de la reunión de referencia los asaltos a mano armada continuaron y continúan sin que nada los detenga. La situación trasciende el precio de lo robado ya que es el valor de la propia vida la que se pone en juego.

Hace pocos días un productor fue violentado y robado en su domicilio, ubicado en el área de la bodega, previo reducir al personal de vigilancia de privada, quien también fue robado; pocos días atrás un asalto comando daba cuenta de otro productor cuando llegaba a su domicilio. Son apenas dos ejemplos y desde entonces para ellos y otras víctimas anónimas, que desanimadas por la falta de respuesta ni la denuncia hacen. No existen días ni noches en la que cualquier ruido sea alarmante y en la sensación de vulnerabilidad que genera el terror (que no siempre aconseja bien) se llega al extremo de proveerse de un arma de fuego en la que se busca una ilusoria seguridad, que por el momento parece ser la única; ya no es suficiente contar con perros adiestrados, alarmas, seguridad privada, etc, lo cual implica además un gasto importante. Así lo viven y lo sienten quienes pasan por esta injusta circunstancia de ser robados y maltratados (en el mejor de los casos). Un productor fue muy claro: “Ya no podemos dormir. Si no nos mata una bala asesina nos va a matar la angustia de la incertidumbre”. Lo que se percibe es una reacción de las victimas que de a poco empiezan a organizarse para realizar acciones de quejas y protestas que no podemos prever como terminarán. Porque así no se puede seguir.

Comisión Directiva del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este.