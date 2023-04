Demandaron al Gobierno británico por abandonar su plan de reparación a migrantes caribeños

Una organización de defensa de los derechos de los británicos negros anunció un recurso legal contra el Gobierno por abandonar algunas de las reformas prometidas para reparar los agravios causados a los inmigrantes caribeños de la llamada «generación Windrush».

Esta generación recibe el nombre del «Empire Windrush», un barco que en junio de 1948 llevó al Reino Unido a mujeres y hombres procedentes de Jamaica, Bermudas y la Guayana Británica, todas excolonias, para proporcionar al Reino Unido la mano de obra que tanto necesitaba en la posguerra.

Aunque tenían la nacionalidad británica, algunos fueron tratados como inmigrantes ilegales y tuvieron que demostrar cada año de presencia en el Reino Unido o enfrentarse a la deportación.

Este escándalo, revelado en 2018, obligó al Ejecutivo -en ese entonces encabezado por Theresa May- a prometer que aplicaría todas las recomendaciones de un informe independiente.

Pero la actual ministra del Interior, la ultraconservadora Suella Braverman, anunció en enero que abandonaba tres de esos compromisos, incluida la organización de actos de reconciliación.

Por ello, la Black Equity Organisation interpuso un procedimiento contra la ministra, denunciando una decisión «ilegal» y un «intento aterrador» de «excluir a las víctimas del proceso de reconciliación y de llevar a cabo la política, sin evaluar ni comprender el impacto que tendrá en las víctimas», informó la agencia de noticias AFP.

«Windrush survivors have been through enough, and this latest twist in a shameful story adds insult to injury.” Black Equity Organisation CEO @WandaWyporska

BEO launches legal action against Home Office. Read the full statement:https://t.co/GeYTVvcRTX

— BlackEquityOrg (@BlackEquityOrg) April 6, 2023