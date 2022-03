DEMASIADAS PALABRAS | 7 miradas

Ferdinand Amunchásteguy. Mientras tímidamente intentábamos construir una interpretación sobre el valor de las palabras y su alcance, resonaban en el ámbito del Parlamento demasiadas palabras que podían confundir a los distraídos. Obviamente que nos referimos solo a aquellas que se vinculan con el quehacer judicial, las otras son objeto de interpretación por aquellos otros a los que se refiere.

Llamativamente, en el cuestionamiento permanente a la Justicia y a su independencia o dependencia del poder político, se unificaron parte de la oposición y el Presidente. Ocurrió cuando, en una inesperada actitud, la bancada del PRO decidió abandonar la Asamblea cuando el Presidente- innecesariamente por cierto- se refirió a la investigación judicial sobre la deuda contraída con el FMI durante la presidencia de Mauricio Macri. Más allá de la susceptibilidad que los ataques a su gestión genera entre sus seguidores, lo cierto es que hallándose en manos de la Justicia, todos debiesen aceptar estar sometidos a sus decisiones que, por otra parte, debiesen presumirse justas y correctas.

Obviamente, podemos decir que la desconfianza en la Justicia señorea en ambas márgenes del mismo río por donde circula la política. Sobre todo si advertimos que la Juez Federal que tiene la investigación fue propuesta para ese cargo durante la gestión anterior. El dato solo es una miscelánea, ya que más allá del retiro de la bancada opositora, fue después que el Titular del Ejecutivo se dedicó a cuestionar el accionar de la Ccrte Suprema y a proponer una modificación en la Justicia Federal que según sus palabras “asegure su independencia”. En realidad lo que importa advertir es que, en general, lo que se pretende es una justicia que acompañe las decisiones adoptadas en los otros Poderes y no, justamente, una Justicia que ponga límites a los excesos que puedan generarse en esos ámbitos, actividad que específicamente la Constitución le asigna al Poder Judicial y que hace a la esencia de la vida republicana.

Así fue como todos los integrantes de la Corte Suprema que, con gestos adustos, siguieron el discurso Presidencial -favorecidos por un tapabocas que impedía conocer sus rostros disconformes-, oyeron su palabra, insistente en una reforma del Fuero Federal para asegurar una independencia de la cual descree en su actual conformación.

También escucharon parsimoniosamente las críticas lanzadas sobre su gestión y si se quisiese encontrar algún tipo de venganza en sus espíritus, podrían revisarse sus últimos pronunciamientos contrarias a los intereses de Julio De Vido y a la decisión sobre la forma de expropiar la imprenta que fuera de los Ciccone.

Respecto del primero, la Corte rechazó los recursos intentados por la defensa del ex Ministro, en la causa en la que se investigan sendos contratos de Odebrecht y Camargo Correa, en los que se dice hubo dádivas y sobornos para que fueran celebrados y en lo referido a la Calcografica, que terminó con la ascendente carrera del Ex ministro de economía y Vicepresidente, finalmente condenado por su intervención en lo que se calificó de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, declarando la inconstitucionalidad de lo actuado en el Congreso al declarar la utilidad pública para la expropiación y el decreto que compensaba lo que la empresa debía a la AFIP con el dinero que debía abonarse por la expropiación.

Más allá de la corrección de los argumentos jurídicos empleados, la instalada idea de que el Poder Judicial yerra cada vez que no satisface las expectativas de quien comenta sus decisiones, avanza en desmedro de la estabilidad de las instituciones republicanas.

Lo grave, en ciernes, es la coincidencia entre oposición y oficialismo para deslucir y cuestionar la actividad de los Magistrados en quienes la Constitución ha hecho descansar el resguardo de los derechos y los privilegios que ese texto acuerda a quienes habitan esta tierra.

Existiendo un mecanismo de designación y remoción, lo que debe privilegiarse es el cumplimiento de lo allí pautado, y no intentar hacer tabla rasa con la actual integración del Poder Judicial, so color de mejorar su independencia fuertemente comprometida con la actitud de añadir dudas sobre su seriedad, mientras no se cubren las vacantes existentes por no resultar, los que deben ser promocionados, agradables a los ojos de quienes deben imponerlos en la Magistratura.