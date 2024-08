Democracia Sindical | La CGT cuestionó los proyectos en diputados: «Hay mucho prejuicio y discriminación»

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, disertó en la audiencia de debate sobre los proyectos de modificaciones de las leyes de Asociaciones Sindicales y Convenciones Colectivas de Trabajo, convocada por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación. El dirigente abordó en líneas generales los proyectos en comisión y remarcó que “hay muchas cosas que se escriben con prejuicios” sobre los gremios.

Daer, quien anticipó que no abordaría técnicamente los proyectos, sino en su implicancia política y social, subrayó que el modelo sindical argentino “es un orgullo en el mundo, el más representativo de la región y seguramente uno de los más representativos de todo el mundo”, afirmó.

Para el dirigente, “los prejuicios que hay cuando se redactan estos proyectos, provienen de afuera del ámbito de los trabajadores porque la alta tasa de afiliación sindical, que es una de las mayores del mundo, dice lo contrario. Dice que los trabajadores no tienen los prejuicios de ser afiliados a las organizaciones sindicales”, destacó.

El lider del gremio de la Sanidad, explicó que la articulación democrática tiene la “necesidad de equilibrar sociedades”, y que, en ese marco, “en una sociedad capitalista y esto todos lo tenemos claro, más allá de quienes cambiar la matriz del sistema, un sindicato fuerte ayuda o intenta equilibrar las grandes desigualdades sociales”, manifestó.

Daer consideró que el único objetivo de los proyectos, “termina siendo el debilitamiento de las organizaciones sindicales, ahí hay una cosa que es contradictoria: el debilitamiento de la organizaciones sindicales jamás puede ser bueno para los trabajadores” apuntó y mostró su malestar por el abordaje general de los proyectos en la Comisión, “me hubiera gustado debatir estos proyectos más puntualmente”, lamentó.

El gremialista remarcó que uno de los ejes de los proyectos es el financiamiento de los sindicatos, “hay un criterio de creer que el desfinanciamiento absoluto de las organizaciones sindicales termina debilitándolas”, afirmó, y agregó que el financiamiento, “va mucho más allá de la solidaridad de los trabajadores, lo que logra es que la organización de esa solidaridad sea mucho más sólida”.

En esa línea abordó el debate en torno a la cuota solidaria, “en algunos países se llama cuota de adhesión, Estados Unidos tiene cuota solidaria, igual que la mayoría de los países del mundo que las tienen bajo otros nombres”, expresó y consideró, “el que habla de cuota solidaria tal vez está pensando en plata y no en el fondo de lo que algunos creen y piensan que piensan que pueden llegar a desarmar el convenio colectivo por actividad, que es el tema de fondo”, sugirió.

Daer explicó que la negociación colectiva, “es una negociación en espejo”, por lo que , “de la misma manera en que se pretende desarticular la relación entre una organización sindical signataria de convenio y el no afiliado, una empresa puede decir ‘yo no pertenezco a la Cámara signataria de convenio, entonces en mi empresa no hay convenio colectivo de trabajo’. Ese es el fundamento final de desactivar la relación que existe entre unos y otros”, reveló.

También se refirió a un segundo eje abordado en los proyectos, “la intervención en la dirección y administración, donde hay derechos que tienen que ver con la independencia propia y la no injerencia en la administración de nuestras organizaciones” subrayó.

En ese sentido, señaló sobre el debate en torno a los límites o condiciones de renovación y elegibilidad de cargos gremiales que, “el valor de la alternancia democrática es un valor en sí mismo, lo que no puede ser utilizado es un valor democrático para el vaciamiento de las organizaciones sindicales”, a lo que agregó que, “cada organización tiene los mecanismos para generar cada uno de sus estatutos y sus normas”, indicó y enfatizó en que quienes elaboraron los proyectos, “desconocen lo que pasa en los gremios”.

Como tercer eje, Daer se refirió al planteo sobre la ultractividad en los convenios colectivos de trabajo, “hay un marco filosófico, constitucional, y supraconstitucional en determinados acuerdos internacionales que es la progresividad del derecho”, manifestó y agregó que si la situación que generaría que vencieran los convenios, “no se lo pueden imaginar los empresarios ni los trabajadores, tendriamos que estar cada dos años empezando con una puja que nos llevaría a una conflictividad terrible”, resaltó y pidió tratar el tema “con absoluta responsabilidad”.

El tercer eje que abordó Daer tiene que ver con lo que la CGT considera que son “temas discriminatorios y anticonstitucionales”, como el límite de edad, o el sexo, “hay organizaciones que no pueden tener paridad para dirigirlas”.

Asimismo, se quejó de las limitaciones a las actividades que podría desempeñar un dirigente gremial según los proyectos, “yo no puedo creer que si un equipo de fútbol puede permitirme ser asambleísta, a mi no me permitan ser dirigente sindical porque soy asambleísta del equipo. Todo el mundo puede ser dirigente en el fútbol. Hay un tema de discriminatoria que roza el absurdo”, disparó.

Como último punto, Daer se refirió a los proyectos que apuntan hacia el sistema de salud de las obras sociales de los sindicatos, “hay proyectos que hablan de que la gente cada tres meses se cambie de obra social, hablamos de un sistema de salud y hay gente que no tiene ni noción de lo que significa un proceso ante una enfermedad, y de un proceso de sustentabilidad de un sistema de salud”, e insistió en que “hay muchas cosas que se escriben con prejuicios”.

Para finalizar, el cotitular de la CGT afirmó que “trabajadores lo que esperan de este Congreso es que genere condiciones de desarrollo, producción, trabajo y futuro, y para eso necesitamos organizaciones sindicales fuertes porque tenemos un país dividido en término de grieta y con grandes diferencias sociales” y que, “necesariamente el equilibrio en este mundo capitalismo que vivimos debe ser con organizaciones sindicales fuertes”, concluyó.