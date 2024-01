Demócratas y republicanos acordaron el presupuesto para este año

Los partidos Demócrata y Republicano alcanzaron este domingo en el Congreso de Estados Unidos un acuerdo que aleja el riesgo del llamado “cierre” del gobierno federal por el resto de actual año fiscal, que finalizará el 30 de septiembre próximo.

El acuerdo que fijó en 1,6 billones de dólares el “techo del gasto” del Gobierno federal fue anunciado por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer.

El entendimiento entre los dos grandes partidos permitió dejar atrás el estancamiento que había caracterizado al debate del presupuesto, pero no elimina definitivamente la posibilidad de cierre del gobierno.

El Congreso dispondrá ahora de 12 días para negociar el texto definitivo antes del 19 de este mes, fecha en la que, de lo contrario, se desencadenaría un primer cierre parcial.

Schumer afirmó que el acuerdo “allana el camino para que el Congreso actúe durante las próximas semanas con el fin de mantener importantes prioridades de financiación para el pueblo estadounidense y evitar un cierre del Gobierno”, según NBC News.

The bipartisan topline appropriations agreement will allow us to keep the investments for hardworking American families secured by the legislative achievements of President Biden and Congressional Democrats. pic.twitter.com/G7HfwoVvne

— Chuck Schumer (@SenSchumer) January 7, 2024