Denuncian a la banca privada y promoverán una sanción de Ley de Servicios Financieros – Télam

El 48 Congreso Nacional de la Asociacin Bancaria (AB), clausurado, decidi promover la sancin de una nueva Ley de Servicios Financieros que oriente a la actividad hacia el desarrollo de la economa real; denunci a las entidades privadas por “marcadas irregularidades” y reclamar al Banco Central (BCRA) una reforma normativa que garantice un nico marco para el funcionamiento del sector y su adecuado contralor.

Al clausurar el encuentro de las 53 seccionales del gremio, encabezado por su titular, Sergio Palazzo, el Congreso determin luego de una exposicin de los integrantes de la Comisin de Banca Privada, que esa ley de servicios financieros debe estipular medidas de seguridad coherentes con los riesgos sistmicos de la introduccin masiva de inteligencia artificial y las debilidades de las tecnologas de la comunicacin.

“Esa norma tiene que garantizar la adecuada distribucin de sucursales en todo el pas para solventar la atencin personalizada y el asesoramiento financiero; determinar la operatividad del sistema y el suficiente acceso a la moneda nacional en caso de acciones destructivas o disruptivas de las redes digitales”, sealaron los congresales.

Tambin resolvieron que la norma, que impulsarn “de forma enrgica”, debe reducir la jornada laboral de 7.30 horas, reglamentar el teletrabajo, organizar a los tercerizados a partir de su reconocimiento como bancarios e implementar los Comits Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad, a la vez que tiene que promover la formacin del personal como asesores financieros pblicos, lo que debe ser certificado por las autoridades educativas.

“Esa nueva ley debe contemplar garantas para la privacidad de los trabajadores y garantizar que el personal y los sindicatos sean informados de forma previa por las empresas sobre los parmetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que incidan en las condiciones de trabajo, la carrera profesional, el acceso y mantenimiento del empleo y la metodologa de elaboracin de perfiles, que pueden violentar la legislacin y la Constitucin”, dijeron los congresales.

El encuentro bancario, en el que participaron el presidente Alberto Fernndez y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo adems que en “el laboratorio de la pandemia de coronavirus los bancos privados especulan con los resultados del teletrabajo y trasladan sus costos a los trabajadores; dictan rdenes fuera de la jornada laboral; invaden la privacidad y reducen la estructura fsica central y de las sucursales”.

“La banca privada incorpora cada vez ms terminales automticas; con las grandes bases de datos automatiza tareas, como la asignacin del crdito; aumenta las tercerizaciones para eludir regulaciones y desconocer condiciones laborales del convenio colectivo y desplaza a ms personal con experiencia”, puntualiz el documento del gremio.

Tambin denunci que la banca privada no provee muchas veces formacin/capacitacin suficiente a los bancarios desplazados de sus funciones habituales, acorde con la reconversin financiera actual, e impone retiros con el argumento de “no te queda otra”, y seal que “migra operaciones y negocios fuera de las entidades con renovado impulso”.

“Muchas veces estn integradas en los grupos financieros que encabezan los bancos o conformadas con el concurso de sus capitales hacia las tecno empresas, Fintech, plataformas y APP digitales, administradoras de tarjetas de crdito y otros medios de pago, agencias complementarias, transportadoras de caudales, compaas financieras y prestadoras de servicios de maestranza y seguridad”, denunci el Congreso.

En relacin con la seguridad del sistema financiero, los bancarios aseveraron que esos servicios deben ser accesibles para todos y tambin seguros, y remarcaron que “la accesibilidad y funcionamiento estable en todo el pas depende de una adecuada distribucin geogrfica de sucursales fsicas operadas por trabajadores debidamente especializados, que no pueden ser suplantados por la banca digital o agencias”.

“Esos canales no estn en condiciones de ofrecer la atencin acorde a los derechos del usuario, que exige confidencialidad y asesores financieros, con una formacin superior al de vendedor de servicios y, adems, la red digital no funcionara durante un colapso ciberntico, lo que condicionara o no garantizara el acceso a la moneda nacional, a otros medios de pago y a los depsitos”, enfatiz el documento de la organizacin.

Adems, sostuvo que la seguridad del sistema, su desarrollo acorde con el volumen de la economa y la distribucin de la poblacin, exige ms y no menos empleo bancario, por lo que reclam al Banco Central, al Ministerio de Economa y al Congreso Nacional la adopcin y promocin de inmediatas regulaciones “coherentes e imprescindibles”.

“Los riesgos para la sociedad y el pas se potencian. Son muchos los fraudes, robos y hackeos y el uso indebido de datos que afectan a las personas. El capital financiero est migrando operatorias y negocios fuera del sistema bancario por motivos de elusin impositiva, condiciones laborales convencionales y otras regulaciones. No es menor la traslacin hacia las agencias complementarias y empresas tecno financieras, registradas como entidades financieras no bancarias para eludir regulaciones”, concluy el gremio.