Denuncian a Rodríguez Larreta y Quirós por “privatizar” el plan de vacunación – Télam

La abogada Natalia Salvo denunci este martes al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodrguez Larreta, y al ministro de Salud porteo, Fernn Quirs, por presunta “privatizacin del acceso a la vacunacin contra el coronavirus” debido a “los contratos con prepagas y obras sociales” en la Ciudad, lo que consider que “es una estafa a la ciudadana y al Estado nacional”.

“En la ciudad de Buenos Aires se est privatizando la vacunacin contra el coronavirus”, sentenci la abogada laboralista en declaraciones a radio AM 750 y El Destape Radio.

En ese sentido, Salvo explic en las entrevistas radiales que “se present una denuncia contra Larreta y Quirs en base a la existencia de contratos cuyos trminos desconocemos con prepagas y obras sociales porque esto es una privatizacin del plan de vacunacin en la Ciudad”.

“Se est privatizando el acceso a la vacunacin. Es una estafa a la ciudadana portea y al Estado nacional, ya que las vacunas son un recurso adquirido por la Nacin”, reiter.

Por eso, la letrada remarc: “Le pedimos al Gobierno de la Ciudad que informe a quin le dio las vacunas que recibi del Gobierno nacional”.

“Las prioridades en la vacunacin no pueden ser caprichosas, arbitrarias ni infundadas, sino que hay una resolucin del Ministerio de Salud de la Nacin que establece el criterio y son para los que estn ms expuestos y no puede haber convenios con prepagas y obras sociales porque as se est privatizando el acceso a la vacuna”, asever.

Salvo record que “hay una ley nacional donde tiene que quedar constancia a quin se le aplica la vacuna” y volvi a solicitar que “el Gobierno porteo que informe cuales son las entidades a las que les dio las vacunas”.

Tambin, seal que “en la Ciudad hay muchos mdicos y enfermeras que estn en la primera lnea de lucha contra el coronavirus y con un alto riesgo de contagio y todava no estn vacunados mientras que en la provincia de Buenos Aires ya estn vacunados casi todo el personal de salud de la primera lnea de batalla en esta pandemia”.

La denuncia fue presentada contra Rodrguez Larreta y Quirs por el delito de mal desempeo de funcionario pblico, por lo que “les puede caber una pena de 6 meses a 2 aos”, segn estim Salvo.