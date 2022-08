denuncian otra maniobra con importaciones para eludir control cambiario

Ámbito pudo acceder en exclusiva a la documentación que confirma que un grupo de firmas incrementó sus importaciones temporarias de forma exorbitante y nunca vendió al exterior los productos finales. Se trataría entonces de “exportaciones fantasma» Es decir, utilizaron el régimen sólo para acceder a dólares a la cotización oficial y eludir toda la legislación cambiaria vigente.

Hay al menos, tres empresas del rubro textil que ya fueron denunciadas por las autoridades competentes. Se trata de LABIOFAM Argentina S.A., INDICARGO S.A y CARIBE CARGO S.A que en el último año y medio trajeron mercadería por u$s12 millones. La Dirección General de Aduanas, en un trabajo en conjunto con la AFIP que conduce ahora Carlos Castagneto, realizó tareas de control en los domicilios de las firmas y pudo constatar que los productos no se encontraban en la fábrica, que no habían sido exportados ni utilizados para un proceso de perfeccionamiento industrial.

El incremento de las importaciones por esta vía encendió las alarmas en el organismo que conduce Guillermo Michel. Por ejemplo, LABIOFAM Argentina que en todo 2021 había importado u$s 181.512, entre enero y julio de este año incrementó sus compras al exterior a u$913.885. Según pudo saber este medio, hay más empresas que estarían utilizando este mecanismo y que ya están bajo la lupa de las autoridades.

Las firmas mencionadas cometieron presuntamente una infracción que está tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero y que prevé una multa de uno a cinco veces el importe de los tributos. Por este motivo, la Aduana denunció a Caribe Cargo S.A., por u$s1.290.630,17 por el perjuicio fiscal, y u$s 496.701,78 en concepto de multa. También lo hizo con Labiofam Argentina S.A., por u$s 209,635,99 y u$s 2096,36, respectivamente. Lo mismo ocurrió con Indicargo S.A por u$s 3.600.345,06 y u$s 1.276.545,46.

El Gobierno tiene bajo la lupa este tipo de maniobras por su impacto en las reservas del Banco Central de la República Argentina. Pero al multiplicarse los casos, la preocupación también alcanza al sector industrial, que en un contexto de difícil acceso a insumos productivos, ve en estas conductas un escenario de competencia desleal.