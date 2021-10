Denuncian que las familias desalojadas de Barrio 31 siguen «sin respuesta o solución» – Télam

Sin respuesta del gobierno porteo, al cumplirse este viernes 15 das del operativo de la Polica de la Ciudad (Foto archivo)

La organizacin Somos Barrios de Pie denunci este viernes que el centenar de familias que fue desalojado del asentamiento «la fuerza de las mujeres» del barrio Carlos Mugica de Retiro sigue sin recibir «respuesta o solucin alguna» por parte del gobierno porteo, al cumplirse este viernes quince das del operativo de la Polica de la Ciudad que derrib las viviendas de la toma y erradic a sus ocupantes.

«En quince das no recibimos ninguna respuesta ni ninguna solucin, estamos en una situacin de incertidumbre total desde el primer momento», plante Roco Ponce, vecina del sector Cristo Obrero del barrio 31 y una de las delegadas de la toma, en dilogo con Tlam.

En el mismo sentido se pronunci Lorena Martnez, tambin habitante de la ex Villa 31 y otra de las portavoces del asentamiento, quien explic que el problema central de las mujeres con hijos que participaban de la toma es la dificultad que encuentran para conseguir piezas en alquiler.

«Nosotros somos ochenta mujeres que sufrimos violencia de gnero y tambin violencia habitacional, porque en el barrio (por el Carlos Mugica) no te dan alquiler con chicos. Por eso, el nico remedio que encontramos fue tomar ese basural», subray Martnez.

Las dos mujeres ofrecieron su testimonio y dieron su visin de la problemtica de la vivienda en la CABA al participar este viernes de un debate organizado por Somos Barrios de Pie bajo la consigna «Una ciudad feminista e inclusiva, entre casas sin gente y gente sin casas».

En la charla, los expositores acusaron al gobierno de Horacio Rodrguez Larreta de «promover la especulacin y el negocio inmobiliario para construir grandes torres que benefician a empresas y perjudican al medioambiente mientras condenan a la indigencia y a la falta de vivienda a miles de familias», segn consignaron en el comunicado que difundi la actividad.

Walter Crdoba, dirigente de Somos Barrios de Pie, advirti que el desalojo «trastoc toda la vida» de las familias que participaban de la toma ya que mujeres con hijos fueron llevadas «a paradores en los que no pueden ni cocinar ni lavar y sus chicos y chicas no pueden ir a la escuela porque no cuentan con recursos para trasladarse, por ejemplo, desde Lugano a Retiro».

«Recin el martes pasado, dos semanas despus del desalojo, el gobierno de la Ciudad empez a ofrecer subsidios habitacionales a las familias», cuestion Crdoba, y adems puntualiz que los requisitos para acceder a la ayuda econmica de la CABA -de entre 8000 y 13000 pesos- son difciles de cumplir para los grupos familiares sin techo.

Sobre ese aspecto, la delegada Ponce detall a esta agencia que el Gobierno porteo exige para entregar el subsidio «un informe socioambiental, un presupuesto de un hotel familiar con la direccin y el telfono, o un presupuesto hecho por el dueo de una casa de familia si subalquila una pieza, con el ABL y el DNI del propietario».

Por ltimo, la delegada denunci que los operadores del programa Buenos Aires Presente (BAP) de la CABA -cuya funcin es dar atencin inmediata a la gente en situacin de calle- hicieron un relevamiento de los ocupantes del asentamiento en el que solo censaron a «52 familias, y al resto, porque ramos ms de 100, no los dejaron censar».