Denuncian que Ucrania posicionó soldados cerca de escuelas y hospitales

Ucrania violó el derecho internacional humanitario y puso en peligro a sus propios ciudadanos civiles al establecer bases militares en escuelas y hospitales y lanzar ataques desde zonas pobladas para frenar la invasión rusa, afirmó este jueves Amnistía Internacional (AI).

«Hemos documentado una tendencia de las fuerzas ucranianas a poner en peligro a los civiles y a violar las leyes de la guerra cuando operan en zonas pobladas», declaró Agnes Callamard, secretaria general de la organización de derechos humanos AI.

«El hecho de estar en una posición de defensa no dispensa al Ejército ucraniano de respetar el derecho internacional humanitario», agregó AI que este año investigó lugares de Ucrania bombardeados por Rusia y entrevistó a residentes.

Según AI, los investigadores encontraron pruebas de que las fuerzas ucranianas lanzaban ataques a partir de zonas residenciales pobladas y establecieron bases en edificios civiles de 19 localidades.

La organización apuntó que otras opciones, como operar desde bases militares o desde zonas boscosas, no habrían puesto en peligro a los civiles.

También señaló que, según sus informaciones, los soldados que se instalaron en estas zonas no pidieron a los civiles que las evacuasen.

⚡️ Ukrainian forces have put civilians in harm’s way by establishing bases and operating weapons systems in populated residential areas.

— Amnesty International (@amnesty) August 4, 2022