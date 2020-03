Denunciaron a Michetti por gastos irregulares en el Senado por $180 millones

La acusación alcanza a Helio Rebot, ex secretario administrativo del Senado, y a Germán De Vincenzo, presidente de la empresa DINALE S.A, informaron a este medio fuentes de la presidencia del Senado que conduce Cristina Fernández.

María Luz Alonso.jpg Foto: Agencia Télam

“Michetti le dio más de $180 millones a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación”, sostuvo la presentación contra Gabriela Michetti.

Según fuentes de la Presidencia del Senado consultadas por Ámbito, la ex vicepresidenta del gobierno de Cambiemos hizo pagos millonarios por obras que no tuvieron avances. “Se pagaron más de $180 millones, las obras están inconclusas y los avances de obras no coinciden con el millonario presupuesto gastado por Michetti”, remarcaron.

Las mismas fuentes dijeron que se constató que “la empresa no era proveedora del Senado y nunca se pidió la habilitación de la obra”, así como el hecho de que “se entregaron anticipos millonarios a través de documentos irregulares” durante la gestión de Gabriela Michetti.

“Los anticipos millonarios entregados por adelantos financieros y certificados de obra no coinciden con el avance de la misma”, afirmaron.

En la denuncia, la abogada Peñafort asegura que se verificó la “concentración irregular en manos de una empresa que no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del Honrable Senado de la Nación” y “un posible sobreprecio de obra”.

“Los precios determinados por la Administración para la apertura a licitación de las obras en cuestión no encuentran justificación fehaciente”, añadieron.

El Senado debatirá también la Ley de Góndolas.jpg Las obras para las que se contrató a la empresa están vinculadas a la readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Alfredo Palacios del Senado. Las remodelaciones fueron parte de un plan de obras lanzado por Gabriela Michetti. Twitter

Tras el sorteo de rigor, la denuncia recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 11 de la Capital Federal, actualmente a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.