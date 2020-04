Denunciaron a un dirigente macrista por desear que el coronavirus mate a “5 o 6 millones de negros peronistas”

un dirigente del macrismo cordobés que deseó que el coronavirus produza una “limpieza étnica” para que “este país salga adelante” mediante la matanza de “5 o 6 millones de negros peronistas”

Escandaloso. Increíble. Repudiable. Ninguna de esas palabras termina de completar el cóctel de adjetivaciones que podría -y debería- recibir

Se trata de un audio de WhatsApp de Julio Carballo, un concejal suplente “radical-Pro” de Capilla del Monte que también fue edil por la UCR entre 2011 y 2015 y secretario del Concejo Deliberante por la Alianza Cambiemos hasta fines del año pasado. En 2019 fue candidato en la boleta que encabezó la correligionaria Gabriela Negri, hermana del diputado Mario Negri, y militó por la reelección de Mauricio Macri. Entre sus objetivos políticos, quiere ser intendente de ese distrito en 2023.

Lo que dijo Carballo se difundió primero a través del programa local de radio El reino del revés. Allí se lo escucha esperanzarse en que la pandemia mate a “5, 6 millones de negros peronistas” para que “este país salga adelante”. Una andanada de barbarie que, por lo aceitado del ritmo y la convicción de su tono, no parece ser la primera vez que recita.

“No es como dijo el huevón de (Alberto) Fernández que le vamos ganando al virus ¡El ocote! ¡El ocote! Nosotros no hemos llegado al volumen que tiene y que tuvo Italia y mismo tiene Estados Unidos. Tengo amigos y están todos cagados allá”, empezó su alocución Carballo, filtrada en las redes y los medios locales.

Y continuó pidiendo represión, principalmente a los peronistas: “La gente entiende acá en este país a los palazos, si no no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, a palo, patada en el culo. Es de la única forma porque es negro… Entonces qué se yo, no sé, no sé…”.

En ese punto llegan sus palabras más xenófobas, pro-nazi y antiperonistas: “Yo lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Yo por mí que se quede (en) La Matanza (por la Covid-19) y le haga honor al nombre con 5 o 6 millones de negros menos, de peronistas menos, de planes menos… capaz que este país arranca”.



Denuncia ante el Inadi, tibio repudio de la UCR local y silencio de Cambiemos

El Comité de Circuito Unión Cívica Radical de Capilla del Monte emitió un comunicado de repudio a los dichos, aunque no contiene aún ninguna sanción: “Los mismos están muy lejos del pensamiento, valores e ideales de nuestro centenario partido. En estos tiempos, nos debemos encontrar más unidos que nunca y trabajando en conjunto en pos de nuestros vecinos”.

El presidente del organismo, Nicolás Zanotti, dijo en entrevistas mediáticas que sesionarán por el tema después de terminada la cuarentena y allí se tomará la decisión final. “La gente de PRO ha hecho lo mismo que nosotros”, dijo, poniéndose a la par de su socio en Cambiemos.

La secretaria del Comité Provincia de la UCR y excandidata por el espacio Juntos por Capilla, Ana Buffoni, sostuvo que hizo una presentación en el Tribunal de Conducta del partido para que intervenga ya que el concejal es afiliado y podría terminar “expulsado”.

“No se pueden creer las expresiones de este hombre. Sentí mucha impotencia como radical, porque es uno de los tantos sapos que nos venimos tragando. No es la primera vez que me pasa, aunque sí nunca tan grave”, afirmó Buffoni, quien milita en un sector radical diferente al de Carballo.

El peronismo sostuvo que el “silencio” de quienes “compartieron la lista de candidatos en la última elección y de los integrantes locales de la UCR pareciera no proteger a Julio Carballo, sino concordar con este tipo de pensamiento”. Parece una referencia a Gabriela Negri, y por defecto a su hermano, titular del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados nacionales.

El colectivo “Más Democracia” fue quien primero hizo una denuncia: pidió la intervención “de oficio del Inadi, de la Justicia local y de la Federal ante la escalada de voces individuales que arremeten contra el sistema político que la mayoría de lxs argentinxs hemos elegido para vivir”.

En Página/12 se consultó a funcionarios judiciales y coincidieron en que “habría que analizar la posible comisión de algún delito, más cuando se trata de un funcionario público, ya que al decirlo sabe que corre el riesgo de que su opinión pueda ser difundida. Sobre todo en un contexto de pandemia como en el que estamos viviendo”. Aseguran que sus dichos incurrirían en apología del politicidio (figura penal usada en los megajuicios por delitos de lesa Humanidad), o aún más, del genocidio.

La cifra (concepto del cual tanto escribió Borges) fue algo que tampoco pasó desapercibido en la diatriba de espanto que se difundió en numerosas radios provinciales. Carballo habló de 6 millones de “negros peronistas”. Y fueron 6 millones los judíos víctimas del Holocausto.