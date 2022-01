DERROTA EN LAS PASO Y CRISIS EN EL FRENTE DE TODOS | PAÍS DE BOLUDOS | PDB

Las elecciones del domingo pasado fueron sólo una continuación de errores que el gobierno no previó. La sorpresa por la derrota en las PASO fueron la gota que derramó la ira de Cristina Fernández que según ella en su carta viene advirtiendo que el gobierno necesita cambios porque la gente está viviendo muy mal y así los iban a votar muy pocos. Dicho y hecho. Bah, dicho, porque hecho no hubo nada. El presidente Alberto Fernández pareción mantenerse en una actitud de observador, esperando que baje la espuma del conflicto, espuma que no bajó nunca.

La renuncia de Wado de Pedro y de otros funcionarios de La Cámpora. El audio de Fernanda Vallejos, las reuniones, los desencuentros. Las operaciones de Juan Pablo Biondi denunciadas por CFK. Todos los trapitos quedaron al sol en menos de 7 días.

La llegada al gabinete de Juan Manzur, y el regreso de Aníbal Fernández, Daniel Filmus y Julián Domínguez. La continuidad de Juan Pablo Cafiero desplazando a Felipe Solá. Y sobre todo la continuidad de Martín Guzmán y su política económica.

Comenten, suscríbanse, denle click a la campanita para que lleguen notificaciones cada vez que este canal saca un contenido.

Conducción: Fede Simonetti.

Dirección: Julián Urman

Conducción: Fede Simonetti

Guión: Fede Simonetti / Julián Urman

Colaboración en guión: Romi Scalora /Ivana Szerman / Nico Guithmann

Realización: Jota Szeps

Edición y animaciones: Juan Bautista Selva

Diseño Gráfico: La Vieja Flores

Música Original: Julián Urman

Producción: Dora Schoj

Producción Ejecutiva: Agustina Colombo

Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, apretá el botón rojo y sumate a PDB

Somos un medio autogestivo que se sustenta exclusivamente con los aportes de quienes lo aman como nosotres. Así que si querés mandarnos unos morlacos, unas vituallas, biyuya, verdes, rúcula, bacalao, LA GUITA, podés hacer un aporte único o una suscripción mensual acá: http://www.paisdeboludos.com.ar/

Y si andás con poca guita porque vivís en Argentina también nos ayuda que dejes tu comentario en el video. O que le pongas like o dislike. Ah, y suscribite al canal, eso sí o sí. Se hace con el botoncito rojo. Eso ya lo dijimos pero ¡Todo sea por el algoritmo!

Para recibir nuestros capítulos apenas salen este es nuestro canal de Telegram: https://t.me/pdbargentina

Nuestras redes:

https://www.instagram.com/paisdeboludos/

Tweets by paisdebolu2

https://www.facebook.com/PaisDeBoludos/

Además de nuestro formato original en País de boludos tenemos:

PDB EL NOTICIOSO, el resumen de noticias diario de País de boludos. Conduce Ivana Szerman. https://www.youtube.com/watch?v=FEJ0zOaJ1QM&list=PLbyyyWcdFPrQoFUfHtMvyz69xBSZlYl-z&ab_channel=PaisDeBoludos

Pero entonces. Conduce Nico Guthmann: https://www.youtube.com/watch?v=uroOt2kakiA&list=PLbyyyWcdFPrQUuW4s7VGMSzZWc74_jq82&ab_channel=PaisDeBoludos

La Historia y su Música. Un programa animado y musical que en su primera temporada recorre el nacimiento de nuestra patria, desde las invasiones inglesas hasta la firma de nuestra Constitución. Conduce Minco https://www.youtube.com/watch?v=wFhWu61R6I8&list=PLbyyyWcdFPrQfWS9deIe7i9S9qa5MXBE_&ab_channel=PaisDeBoludos

Transmisiones en vivo: https://www.youtube.com/watch?v=E2EBhdvToSY&list=PLbyyyWcdFPrTaUqdn4dwU6Pm-7R-tWnyd&ab_channel=PaisDeBoludos

Nuestro podcast ¿Cómo le explico a mi alien? Conducen Ivana Szerman y Nico Guthmann https://open.spotify.com/show/74e9dnTOQn8uuiD085jTUj?si=KK3i5_SwRMa-YOBRMVZcrg

Y queremos hacer mucho más, por eso contamos con tu aporte en paisdeboludos.com.ar



source