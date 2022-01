desabastecimiento en EEUU y récord de casos en varios países

El avance de la variante Ómicron continúa generando estragos en un mundo que intenta evitar las restricciones en base al efecto de la vacunación, con desabastecimientos en supermercados de Estados Unidos, manifestaciones que se suspenden en Ecuador, alteración de las normas para elegir al nuevo presidente en Italia y récord de casos en Chile y varios países europeos.

Si bien la nueva cepa es extremadamente contagiosa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que es menos grave que las variantes anteriores, lo que -junto al avance de la campaña vacunatoria- ha llevado a una mayoría de gobiernos a no endurecer las medidas restrictivas en un planeta golpeado tras dos años de pandemia.

En Estados Unidos, la crisis de abastecimiento de las últimas semanas se agudizó con la propagación vertiginosa de Ómicron y las bajísimas temperaturas producto del invierno, que en el noreste del país están acompañadas por tormentas de nieve que no cesan desde comienzos de 2022, según informó este viernes la prensa local.

La escasez de artículos de primera necesidad en las cadenas de comercialización masiva de EEUU fue una característica recurrente de esta etapa de la pandemia, al principio con la falta de papel higiénico pero últimamente con una gama más amplia de artículos que están agotados, informó este viernes el Digital Journal.

EEUU bate todos los récords con más de 1 millón de casos en un día.

La situación quedó expuesta en las redes sociales, que están inundadas por imágenes de usuarios que muestran góndolas vacías, en un símbolo de cómo la Covid-19 continúa afectando las cadenas de suministro, lo que se refleja en la escasez de productos que deben enfrentar los supermercados.

«Durante varios días seguidos no hubo frutas ni verduras en este Giant (el de Bethesda) pero tampoco en todos los supermercados del sector, Trader Joe’s o Safeway», contó un cliente habitual de esa localidad, ubicada en el estado de Maryland, en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.

La afectación de las cadenas de suministro, que en muchos casos están interrumpidas, se debe también a la multitud de empleados que están aislados, realizando una cuarentena preventiva, o directamente cursando la enfermedad de Covid-19, y también recluidos en sus domicilios.

I wish people would wear masks like they collect toilet paper. #shortage pic.twitter.com/JBGUWSNhOP

— Sedenika (@mochawithcream) January 12, 2022