Desafiando la represión, estudiantes iraníes protestan por la muerte de Mahsa Amini

Estudiantes universitarios iraníes volvieron este sábado a manifestarse pese a la creciente represión gubernamental,bajo custodia policial, informaron activistas.

Las protestas, las mayores en Irán en años, responden a sospechas de que la causa de muerte de Amini, de 22 años, el 16 de septiembre, pudo haber sido un golpe que recibió de policías que la detuvieron en Teherán por no cubrirse bien la cabeza y el pecho.



«Soy una mujer libre, ustedes son los perversos», gritaba una mujer esta mañana, en una protesta en la Universidad Islámica de Mashhad, en el noreste del país, según imágenes publicadas por la BBC Irán.

En universidades de la capital, Teherán, las autoridades registraron a los estudiantes que se manifestaban, obligando a los que llevaban mascarillas a quitárselas, informaron activistas locales citados por la agencia de noticias AFP.

Al menos 341 personas han muerto desde el estallido hace siete semanas, informó la ONG Human Rights Activists News Agency (Hrana), con sede en Estados Unidos, en su cuenta de Twitter.

Entre los 341 fallecidos que constata hay al menos 47 niños y 38 efectivos de las fuerzas de seguridad.

The Chief Justice of Sistan and Baluchestan Province announced that 620 people were arrested in this province since the outbreak of nationwide protests. 252 legal cases have been opened, of which 45 people have been indicted so far. #Iran#HumanRights#IranRevoIution2022 pic.twitter.com/a0mTK85EQ4

— HRANA English (@HRANA_English) November 5, 2022