DeSantis oficializará su candidatura a la Casa Blanca, según el dueño de Twitter

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, anunciará este miércoles su candidatura a la Casa Blanca en 2024 durante una conversación en directo con el flamante dueño de la red social Twitter, Elon Musk.

«Voy a entrevistar a Ron DeSantis y tiene un gran anuncio que hacer», confirmó el magnate sudafricano al diario local Wall Street Journal, noticia también replicada por la cadena estadounidense NBC y las agencias AFP y Europa Press.

La conversación estará moderada por el empresario vinculado al sector tecnológico David Sacks, quien anteriormente se mostró partidario de DeSantis y cercano a Musk.

Tras finalizar el evento, el equipo de campaña de DeSantis lanzará el primer vídeo de la postulación de DeSantis, quien desde el próximo jueves emprenderá una gira por distintas ciudades del país.

Pese a no haber oficializado aún su candidatura, algunas encuestas sitúan a DeSantis como la opción preferida de los votantes republicanos, incluso por encima del expresidente Donald Trump, quien ya confirmó en noviembre que se presentaría a los comicios del 5 de noviembre de 2024.

Además de Trump, otras destacadas figuras republicanas como la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, el senador negro Tim Scott, el exgobernador del estado de Arkansas Asa Hutchinson y el empresario Vivek Ramaswamy ya han confirmado su candidatura.

