Desarrollo Productivo calificó como un mito el éxodo de empresas de la Argentina – Télam

La empresa alemana Volkswagen anunci inversin de US$ 150 millones

El Ministerio de Desarrollo Productivo afirmó que es un “mito” el éxodo de empresas del país y reiteró “el compromiso total con la inversión, la producción y el trabajo, que son la única forma que tenemos para poner a la Argentina en marcha y sacarla adelante después de tiempos tan difíciles”.

En un documento, la cartera productiva remarcó que “el programa ATP continuará hasta fin de año, tanto vía la modalidad de pago de salarios para sectores críticos (como turismo, gastronomía, cultura o el esparcimiento, entre otros) como vía créditos subsidiados con garantía estatal y reconvertibles en aportes no reembolsables en sectores en recuperación (como industria, comercio, construcción o diversos servicios)”.

Más adelante, Desarrollo Productivo remarcó que “la continuidad del ATP será clave para garantizar el empleo y la supervivencia de empresas. Asimismo, venimos trabajando semana a semana en el crédito para las empresas -particularmente, las PyMEs-, las y los emprendedores y las y los trabajadores independientes”.

El informe detalló que “desde marzo hasta hoy, se otorgaron ya más de $480.000 millones a más de 100.000 PyMEs a tasa al 24% y 550.000 créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos (por más de $60.000 millones), y hemos largado diversas líneas nuevas pensando en la reactivación, la inclusión financiera y la inversión de largo plazo. Dentro de ellas, sobresalen la línea PymePlus por $20.000 millones (para PyMEs que nunca tomaron un crédito), la línea para la reactivación productiva PyME (por $248.000 millones) y la línea para inversiones para el cambio estructural (que tengan alto impacto en materia de exportaciones, sustitución de importaciones y desarrollo tecnológico), por $200.000 millones adicionales”.

“Si bien el escenario global y local es complejo, y a pesar del mito del ‘éxodo’, lo cierto es que hay empresas que siguen apostando por el país y anunciando inversiones todas las semanas”, remarcó el informe.

El documento enfatizó unos 35 casos de nuevos procesos de inversión anunciados por el Gobierno, entre los cuales se destacan el de la empresa alemana Volkswagen, que anunció la fabricación de una nueva caja de transmisión MQ 281 (de seis velocidades), con una inversión de US$ 150 millones y la japonesa Nissan que invertirá US$ 130 millones en el período 2020-21 para comenzar una nueva línea de producción de la pick up Frontier, además de incrementar la base de proveedores locales y abastecer nuevos mercados de exportación en la región.

También mencionó al Groupe PSA, que lanzó el nuevo Peugeot 208 y la nueva plataforma global multienergética (CMP), que permite fabricar vehículos con propulsión 100% eléctricos, con una inversión de US$ 320 millones.

Además, remarcó que “la semana pasada, la empresa cervecera de capitales chilenos CCU anunció inversiones por $4.500 millones en su planta de Luján. El proyecto de inversión permitirá duplicar la capacidad productiva de la cervecería en el mediano plazo, y generará 540 empleos directos e indirectos”.