Descartan que el terremoto de este martes en México sea una réplica del temblor del día 7

El Gobierno devuelve a mostrar su predisposición a prestar ayuda a México tras el terremoto. «Estamos listos para proveer asistencia si nuestros vecinos nos piden ayuda», apunta el Departamento de Estado en un comunicado, en el que también ofrece sus condolencias a los heridos y a los familiares de los fallecidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, también envió un mensaje los mexicanos a través de Twitter tras el temblor: «Dios bendiga al pueblo de la Ciudad de México. Estamos con ustedes y estaremos allí para ustedes».

Por su parte, el expresidente Barack Obama ha mandado asimismo un mensaje de condolencias a México, y lo ha hecho en español: «Cuidense mucho y un fuerte abrazo para todos», dijo Obama en un mensaje en Twitter, en el que también escribió un texto en inglés: «Pensando esta noche en nuestros vecinos de México y en nuestros amigos estadounidenses de origen mexicano».

Thinking about our neighbors in Mexico and all our Mexican-American friends tonight. Cuidense mucho y un fuerte abrazo para todos.

— Barack Obama (@BarackObama) 20 de septiembre de 2017