Descartan que haya un riesgo ‘crítico’ por la falta de electricidad en Chernobil

Ucrania dijo este miércoles que la ofensiva rusa dejó sin electricidad su central nuclear de Chernobil, incluyendo los equipos de control de radiactividad, pero Rusia sostuvo lo opuesto, y aseguró que sus expertos actuaron para cambiar a los generadores de reserva, mientras que el organismo mundial de control atómico descartó un «impacto crítico sobre la seguridad».

La central, origen de la peor catástrofe nuclear civil, en 1986, «ha quedado totalmente desconectada de la red eléctrica debido a las acciones militares de los ocupantes rusos. El lugar ya no tiene suministro eléctrico», dijo Ukrenergo, su operador, en Facebook.

El canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, dijo que la central dispone de «generadores de emergencia con capacidad de 48 horas».

«Después de eso, los sistemas de enfriamiento del combustible depositado van a detenerse» advirtió Kuleba en Twitter.

«La guerra bárbara de (el presidente de Rusia Vladímir) Putin pone en peligro a toda Europa. ¡Deben detenerlo de inmediato!», añadió el responsable de Exteriores.

Ukrenergo afirmó que, sin alimentación eléctrica, «los parámetros de seguridad y radiación nuclear» no podían ser controlados.

Por su parte, el viceministro de Defensa de Rusia, Nikolai Pankóv, descartó las acusaciones de Ucrania en una rueda de prensa.

“Debo señalar con gran pesar que los nacionalistas ucranianos cometieron otra provocación, una provocación extremadamente peligrosa. Atacaron la subestación y las líneas eléctricas que alimentan la planta de energía nuclear de Chernobil”, aseguró Pankóv, según la agencia rusa Sputnik.

El funcionario agregó que “los expertos rusos tomaron medidas inmediatas para cambiar a fuentes de energía del generador diesel de respaldo».

Pankóv estimó que Ucrania “trata de impedir cualquier trabajo de reparación y restauración”.

Pese a las alertas lanzadas por Ucrania, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo que, aunque la suspensión eléctrica violaba «el pilar clave de seguridad de garantizar una provisión eléctrica constante», no lo veía un «impacto crítico sobre la seguridad», informó la agencia de noticias AFP.

Un reactor de Chernobil explotó y se incendió en 1986, en el accidente nuclear más importante de la historia.

La planta se cerró en 2000, pero el sitio desierto aún almacena combustible nuclear gastado de Chernobil y otras plantas nucleares en Ucrania.

Los expertos advirtieron sobre consecuencias catastróficas si la guerra interrumpe el suministro de energía a las bombas que mantienen frío el combustible radiactivo.

No obstante, según dijo el OIEA en un comunicado, «la carga térmica de la piscina de depósito de combustible usado y el volumen de agua de enfriamiento son suficientes para garantizar una evacuación eficaz de calor pese a que no haya electricidad».

Además, Grossi confirmó que asistirá mañana a la reunión que mantendrán los cancilleres de Rusia y Ucrania en Turquía, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo que garantice la seguridad de las instalaciones nucleares ucranianas durante la invasión rusa.

«Por invitación del Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, viajaré mañana a Antalya. En las reuniones allí espero lograr avances en el tema urgente de garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares de Ucrania. ¡Necesitamos actuar ahora!», publicó Grossi en su cuenta de Twitter.

La planta está situada en el norte de Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia, unos 140 kilómetros al norte de Kiev, la capital, y fue tomada por fuerzas rusas el 24 de febrero, el primer día de la invasión del país vecino.

Más de 200 técnicos y guardias están bloqueados en el lugar y llevan trabajando 13 días seguidos bajo vigilancia rusa.

