Descubierto un fuerte romano construido por Calígula cerca de Ámsterdam

Un grupo de arqueólogos ha hallado un gran fuerte romano en Velsen, a 32 kilómetros de Ámsterdam, que podría haber sido un emplazamiento crucial en la invasión romana de Gran Bretaña en el año 43 d.C.

Tal y como explica al diario The Guardian el doctor Arjen Bosman, arqueólogo al cargo del proyecto, se emplazaron «varios miles» de soldados en Flevum (Velsen en latín), al servicio del emperador Claudio y así controlar los movimientos de los Chauci, tribu germánica.

“Hemos encontrado tablas de madera debajo de la torre de vigilancia, o la puerta del fuerte, y esta es la fase justo antes de la invasión de Inglaterra. La tabla de madera ha sido fechada en el invierno del 42/43 d.C. Esa es una cita preciosa. Salté en el aire cuando lo escuché «, declaraba al medio Bosman.

Sin embargo, fue el emperador Calígula (12 d. C. a 41 d. C.) quien emplazó este fuerte a orillas de un afluente del Rin antes de su sucesor, Claudio, con otro propósito: hacerse con «Britannia» hacia el 40 d.C. «para tener el mismo tipo de logro militar que Julio César, pero para invadir y permanecer allí. No pudo terminar el trabajo ya que fue asesinado en el 41 d.C. y Claudio se hizo cargo de donde lo dejó en el 43 d.C.«, explica el arqueólogo.

Tras el desembarco de las tropas del emperador Claudio en Kent, en el verano de 43 d.C. se empezó a plantear la entrada en Gran Bretaña. El objetivo es que las tropas estuvieran preparadas cruzar a Inglaterra principalmente desde Boulogne y Calais, en Francia, pero como explica Bosman «el flanco norte de ese ataque tuvo que ser cubierto y fue cubierto por el fuerte en Velsen«. Así, en tres años pudieron incluir toda Gran Bretaña en su imperio y en el 47 d.C., las tropas abandonaron el fuerte.

Los primeros indicios

La investigación referente a este fuerte ha sido progresiva, ya que en 1945 estudiantes se toparon con «fragmentos de cerámica en una trinchera antitanques alemana abandonada», como explica The Guardian.

Y fue en 1950 cuando se comenzó la investigación, coincidiendo con «la construcción del Velsertunnel, bajo el Nordzeekanaal». Ya en 1997, tras descubrir «zanjas romanas en tres lugares, un muro y una puerta», la zona pasó a estar protegida por el estado.